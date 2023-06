La mère de Musk essaie d’annuler le combat en cage

Le propriétaire de Twitter et Mark Zuckerberg ont apparemment convenu de régler leur rivalité dans l’octogone de l’UFC

La mère d’Elon Musk veut que les gens arrêtent d’encourager son fils à combattre le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, après que les deux milliardaires ont confirmé qu’ils étaient prêts à échanger des coups dans une bagarre très médiatisée.

« N’encouragez pas ce match ! » Maye Musk a tweeté jeudi à l’animateur de podcast Lex Fridman, en réponse à Fridman déclarant qu’il serait « tout compris » pour voir la ferraille.

Dans un tweet séparé, Musk a déclaré qu’elle avait « annulé ce combat, » sans le dire ni à son fils ni à Zuckerberg. « Je continuerai à dire que le combat est annulé, juste au cas où », elle a ajouté.

Elon Musk et Zuckerberg échangent des barbes depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, au sujet du projet de Zuckerberg de lancer un rival à Twitter. « Je suis sûr que la Terre a hâte d’être exclusivement sous la coupe de Zuck sans autre option », Musk a répondu à une annonce concernant la plateforme.

Un utilisateur a alors averti Musk en tweetant : « Mieux vaut être prudent @elonmusk j’ai entendu [Zuckerberg] fait le jiu jitsu maintenant, « auquel le PDG de Twitter a répondu par un défi : « Je suis partant pour un match en cage s’il est lol. »

En savoir plus Musk choisit l’emplacement pour le « match en cage » avec Zuckerberg

Mercredi, Zuckerberg a publié une histoire sur son profil Instagram demandant à Musk un « emplacement, » incitant Musk à répondre sur Twitter : « L’octogone de Vegas. »

Les plans pour le combat se sont apparemment intensifiés au-delà des plaisanteries milliardaires, le président de l’UFC Dana White ayant déclaré jeudi à TMZ Sport qu’il avait parlé aux deux PDG et qu’ils étaient « mortellement sérieux » à propos du combat.

Maye Musk, cependant, a demandé au couple de régler leurs différends plus pacifiquement. « Sans blague, » elle a tweeté à son fils jeudi. « Ne vous battez qu’avec des mots. Dans les fauteuils. 4 pieds de distance. La personne la plus drôle gagne.

Si le combat avait réellement lieu, les deux concurrents entreraient dans l’octogone avec des avantages distincts. À 39 ans, Zuckerberg est le cadet de Musk de 12 ans et s’entraîne au jiu-jitsu brésilien depuis un an. Lors de son premier tournoi en Californie le mois dernier, Zuckerberg a remporté des médailles d’or et d’argent.

EN SAVOIR PLUS: Zuckerberg complote le rival du Twitter de Musk – WSJ

Musk a suivi une formation en arts martiaux et a récemment déclaré à l’animateur de podcast Joe Rogan qu’il pratiquait le judo, le karaté et le taekwondo dans son enfance. Alors que Musk a écrit sur Twitter qu’il « Ne fonctionne presque jamais[s] dehors, » le magnat de Twitter mesure environ 15 cm de plus que Zuckerberg et environ 15 kg de plus.

« Il n’est pas nécessaire d’être un fan de combat pour s’intéresser à ce combat », White a déclaré à TMZ. « Tout le monde voudrait le voir. »