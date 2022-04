La mère de Munawar Faraqui est morte en consommant de l’acide, l’humoriste tombe en panne en partageant son secret

Le comédien Munawar Faruqui est connu pour faire rire les gens, mais personne ne savait qu’il cachait tant de douleur. Au cours de son passage dans Lock Upp, Munawar ne s’est jamais engagé dans une vilaine bagarre et a révélé sa raison d’éviter de telles disputes désagréables. Dans l’épisode du Jugement dernier, Munawar n’a pas réussi à gagner le buzzer et Ali s’est sauvé en partageant son secret. Mais Munawar a demandé à Kangana Ranaut de lui permettre de révéler son secret. Partager la phase la plus sombre de la vie, c’est le tuer de l’intérieur. Kangana lui a permis de partager et il a courageusement commencé à parler de sa mère.

Regardez l’aperçu du secret de Munawar







Munawar a raconté un incident tragique de sa mère. En 2007, la mère de Munawar a endommagé son système digestif en buvant de l’acide, et avant cela, elle n’avait pas mangé pendant une semaine. Munawar a appris l’état de sa mère dans ses derniers instants. Au moment où il a demandé l’aide des médecins, il était trop tard pour elle et elle est morte. Munawar a déclaré que sa mère avait vécu une vie difficile et qu’elle était coincée dans un mariage malheureux depuis deux décennies. Faruqui a en outre ajouté que son père et sa famille n’aidaient pas sa mère et qu’elle fabriquait des chaklis et des papads pour survivre au jour le jour. L’humoriste a même ajouté que sa mère avait un prêt de Rs 3 500, et qu’elle a été insultée par l’usurier pour cela.

Pendant que Munawar parlait de sa famille, tout le monde dans la maison était ému, même Kangana Ranaut. Munawar a même affirmé qu’ils devaient vendre des vaisseaux de leur maison pour survivre, car son père et sa famille ne se souciaient jamais de sa mère. Faruqui a ajouté qu’il regrettait d’avoir ignoré sa mère dans ses derniers jours. Il a continué en disant que s’il avait pu affronter sa mère, elle aurait été en vie. Ensuite, Munawar a parlé de son gameplay et a déclaré qu’il ne pouvait pas se battre ou se disputer pour rester dans le jeu, car il a grandi dans un environnement aussi tendu. Munawar pleurait tout au long de sa révélation, et plusieurs co-constantes sont devenues émues en entendant l’histoire de Munawar. Kangana a consolé Munawar et l’a applaudi pour avoir partagé cet aspect de sa personnalité avec tout le monde.