La mère de Mirabai Chanu et ses proches dansent avec Tricolor après la victoire du CWG

L’haltérophile vedette Mirabai Chanu a remporté la première médaille d’or de l’Inde après avoir concouru dans la catégorie féminine des 49 kg aux Jeux du Commonwealth. Elle a soulevé un total de 201 kg, dont un record personnel de 88 kg à l’arraché, pour remporter le concours avec une certaine marge. Le pays a célébré son exploit alors que les félicitations affluent pour elle. Chanu a remporté de glorieuses victoires pour l’Inde aux Jeux du Commonwealth avec une séquence qui se poursuit depuis Glasgow 2014.

Après sa victoire, Chanu a partagé une vidéo sur Twitter, montrant comment sa mère et d’autres proches célébraient sa victoire. Dans le clip, on pouvait les voir se tenir la main et danser tout en tenant le drapeau indien. Les spectateurs enregistraient la célébration. La douce vidéo avait plus de félicitations pour Chanu.

Ma mère et d’autres proches célèbrent la victoire chez moi ✌️ pic.twitter.com/sTCIoTDVwM — Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) 31 juillet 2022

Une éducation incroyable remplie de gratitude et de grâce. Hâte de voir ce succès. https://t.co/AlKQRlVmqI – Parikshit Sharma (@curiousbalance) 1 août 2022

Célébrations à bnta hai es bat pr akhir bharat ki sherni ki jeet huwi hai ou ek maa kese apni khushi ko rok skti hai💐💐🇮🇳 https://t.co/tdwSxhgxyg – Abhishek (@Abhishek47370575) 1 août 2022

Félicitations Mirabaï. Vous apportez la fierté à votre famille et à votre nation. 🇮🇳🇮🇳 https://t.co/9o11Puqp51 — Nikki 🇮🇳 (@Nikkinkk) 1 août 2022

Il s’agissait de la troisième médaille consécutive de Chanu aux Jeux du Commonwealth alors que la séquence a commencé avec Glasgow 2014 où elle a remporté l’argent, puis l’a suivie d’une médaille d’or à Gold Coast 2018. Cependant, Birmingham 2022 a été sa performance la plus dominante dans les CWG jusqu’à présent. a battu son propre record personnel avec un effort combiné de 201 kg.

En réponse à une requête de News18 lors d’une interaction médiatique sélective organisée par la Sports Authority of India (SAI) et l’Indian Olympic Association (IOA), Chanu a déclaré que les préparatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo et Birmingham CWG étaient un peu différents alors qu’elle s’entraînait sur son arraché. technique pour les Jeux en cours qui a joué en sa faveur.

« Les préparatifs étaient un peu différents. J’ai travaillé dur pendant 5 ans pour me préparer pour les Jeux olympiques de Tokyo, car ce processus a commencé juste après les Jeux olympiques de Rio. J’ai travaillé sur mes lacunes de Rio pour m’améliorer pour les JO de Tokyo. Il y a une différence entre les Jeux Olympiques et les Jeux du Commonwealth. Tout le monde sait que CWG est un peu facile pour moi, mais je me suis aussi entraîné dur pour ça. Le processus consistait à améliorer mon jeu pour l’avenir et pour cela, c’était un combat intérieur », a déclaré Chanu.

