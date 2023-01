La mère de Mike devient fiesty avec Justine sur “Love After Lockup”

Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de L’amour après le confinement et nous avons un clip exclusif en avant-première pour votre plus grand plaisir !

L’amour après le confinement ne manque jamais de livrer quand il s’agit d’une montre de plaisir coupable juteuse, et l’épisode de vendredi fait exactement cela. Dans le clip ci-dessous, Justine confronte sa belle-mère après avoir appelé la façon dont Justine est parentale.

Vérifiez-le:

Voyez maintenant, Justine n’est certainement pas le parent typique, mais la mère de Mike était-elle totalement hors de sa poche? Nous pouvons voir comment elle pourrait avoir l’impression que Justine vient d’arriver et ne devrait pas accélérer pour prendre en charge les enfants de Mike, mais nous pouvons également voir le point de vue de Justine – ils sont tous de la famille et elle essaie juste de faire partie du village qui aide les enfants à grandir en douceur! Avec qui étiez-vous le plus en relation dans ce clip ?

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Gabby abandonne Chris lorsqu’elle découvre ses mensonges. La mère de Justine et Michael s’échauffe lors d’une réunion de famille. Skylar est choquée par le comportement de Nathan lors de sa libération. Derek reçoit un visiteur inattendu lors du dîner romantique de Monique.

Un tout nouvel épisode de Love After Lockup sera diffusé le vendredi 6 janvier à 21 h HNE sur WeTV. Allez-vous regarder?