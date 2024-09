La mère de Michaela DePrince décède un jour après la mort de sa ballerine | Ballet

La mère adoptive de la ballerine Michaela Mabinty DePrince, décédée subitement à l’âge de 29 ans la semaine dernière, est décédée moins de 24 heures plus tard d’une maladie sans rapport avec la maladie. Elaine DePrince est décédée le 11 septembre au cours d’une « procédure de routine en préparation d’une opération », selon un communiqué de la porte-parole de la famille, Jess Volinski. Elle avait 77 ans.

« Les derniers jours ont été encore plus difficiles que la plupart des gens ne le pensent, car la famille a également dû faire face au décès de la mère adoptive de Michaela, Elaine DePrince », a écrit Volinski dans un communiqué. Facebook.

Le décès de Michaela, survenu le 10 septembre, a été annoncé le 13 septembre. Aucune cause n’a été révélée. Un jour plus tard, la famille a révélé qu’Elaine, qui avait adopté Michaela à l’âge de quatre ans en Sierra Leone, était décédée sans avoir été informée du décès de sa fille la veille.

« Aussi incroyable que cela puisse paraître, les deux décès n’ont aucun lien », a déclaré Volinski. « La seule façon de donner un sens à l’insensé est qu’Elaine, qui avait déjà perdu trois enfants il y a de nombreuses années, a été, par la grâce de Dieu, épargnée de la douleur de vivre la perte d’un quatrième enfant. »

Elaine et son mari Charles, décédé en 2020, ont adopté trois garçons atteints d’hémophilie dans les années 1980, selon le Le New York Times; tous trois ont contracté le VIH et sont morts du sida dans les années 1990, comme beaucoup d’autres personnes atteintes d’hémophilie. Inspirés par l’un de leurs fils adoptifs, Michael, les DePrince se sont envolés pour la Sierra Leone en 1999 pour adopter une fille orpheline de la guerre civile. Michaela DePrince, née Mabinty Bangura, a perdu ses parents à cause de la guerre et a partagé un lit dans un orphelinat avec une autre fille, également prénommée Mabinty.

« J’ai reçu un appel de l’agence d’adoption », a déclaré Elaine Actualités NBC En 2017, ils lui ont demandé : « Quel Mabinty allez-vous adopter ? Nous en avons deux. » Lorsqu’Elaine a appris que Michaela avait été refusée par plusieurs familles en raison de son vitiligo, une maladie de peau, elle a décidé d’adopter les deux, rebaptisées Michaela Mabinty DePrince et Mia Mabinty DePrince.

Inspirée par l’image d’une ballerine à un très jeune âge, Michaela a continué à étudier le ballet après avoir déménagé à Cherry Hill, dans le New Jersey, puis dans le Vermont. Elle a étudié à la Jacqueline Kennedy Onassis School de l’American Ballet Theatre à New York, est apparue dans le documentaire primé First Position et a joué dans l’album visuel de Beyoncé en 2016, Lemonade. À 17 ans, elle a rejoint le Dance Theatre of Harlem en tant que plus jeune membre de la compagnie, et a continué à se produire avec le Dutch National Ballet et le Boston Ballet.

« Ce que la famille traverse en ce moment est vraiment incroyablement douloureux », a déclaré Volinski dans le communiqué de la famille. « Le deuil de deux membres de la famille décédés en l’espace de 24 heures est tragique et dévastateur. Nous continuons de demander le respect de la vie privée et nous vous remercions de rediriger toute personne partageant des informations incorrectes et des spéculations vers ce message. »

Elaine DePrince était mère de 11 enfants et travaillait comme enseignante spécialisée. Elle laisse dans le deuil ses enfants Mia, Amie, Jaye, Mariel, Bee, Erik et Adam.