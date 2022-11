La mère de Michael Wildman, star d’Emmerdale, “pleure comme une folle” après la mort d’Al Chapman

La star d’EMMERDALE, Michael Wildman, parle des conséquences de la mort de son personnage d’Al Chapman dans des scènes dramatiques.

L’acteur, 47 ans, a parlé de son départ d’Emmerdale, après trois ans sur le feuilleton ITV.

TVI

Les hommes en conflit s’affrontent[/caption]

TVI

Al a fini par être abattu[/caption]

TVI

Cain découvre la liaison de sa sœur Chas avec Al[/caption]

Al est devenu le quatrième personnage en un mois à être tué dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la série.

L’épisode de mardi a vu Cain Dingle, armé d’une arme à feu, découvrir que sa sœur Chas sortait secrètement avec Al.

Les deux hommes en conflit ont eu une bagarre qui s’est terminée par l’abattage d’Al.

Parlant au Mirror du départ dramatique d’Al, Michael a déclaré: “Ma plus grande chose maintenant est de ramasser les morceaux pour maman, car elle va pleurer comme une folle. Mais je ne pense pas que beaucoup d’autres vont être éviscérés. Al est mort.

«Al et Cain sont en désaccord depuis deux ans. Ils ont beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de plaisanteries mais finalement, Al a été aveuglé par l’amour.

En savoir plus sur le soleil TELLEMENT IMPARE ! J’ai accouché dans un taxi et j’ai été choquée lorsque la compagnie de taxis m’a envoyé la facture de nettoyage DÉCISION DÉTERMINANTE Je ne pouvais pas me permettre deux bébés alors j’ai abandonné l’un de mes jumeaux

«Il était tombé lourdement amoureux de Chas et ce fut sa chute. Al et Cain n’avaient plus de place pour parler. Ils voulaient une bagarre mais jusqu’à hier soir, ils ne savaient pas où ce combat se terminerait.

“Je voulais qu’Al sorte avec éclat, et hier soir, il l’a certainement fait.”

Il a ajouté à quel point il était ému de filmer ses dernières scènes, mais a convenu avec les patrons du savon que c’était le bon moment pour Al de partir.

Michael est un acteur bien établi avec des apparitions antérieures, notamment dans le film de Steven Spielberg Ready Player One et en tant que Magorian dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix.

Quelle est la prochaine étape pour Michael ?





Michael a déjà aligné son premier grand projet après Emmerdale – un drame Netflix appelé Baby Reindeer.

Il incarne un gérant de bar dont le collègue est harcelé depuis 10 ans.

Il a déclaré : « C’est un morceau assez sombre mais j’ai vraiment hâte d’y être.

“Mon personnage est un peu large mais ce n’est pas un méchant. Le drame est tourné à Londres, ce qui veut dire que je pourrai rentrer dans mon lit tous les soirs. Cela signifie également que ma femme peut entreprendre elle-même plus de projets.