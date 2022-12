La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, brise le silence lors de sa première interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Doria Ragland est restée hors de la vue du public depuis la relation de sa fille avec Prince-Harry a commencé. Dans sa première interview, de Meghan Markle maman parle de la relation du couple et de la façon dont cela a changé sa vie. “Les 5 dernières années ont été difficiles”, admet l’homme de 66 ans dans le deuxième épisode de la Harry et Meghan docu-séries. “Je suis prêt à faire entendre ma voix, c’est sûr.”

Doria se souvient quand Meghan lui a dit qu’elle sortait avec le prince Harry. Ils étaient au téléphone et Meghan lui a chuchoté: “Maman, je sors avec le prince Harry.” À l’époque, Meghan avait dit à Doria qu’elle ne pouvait le dire à personne.

Doria se souvient également du moment où elle a rencontré le prince Harry pour la première fois. “Vous savez, il était juste comme six et un, bel homme aux cheveux roux. Vraiment de bonnes manières. Il était vraiment gentil. Et ils avaient l’air vraiment heureux ensemble. Ouais, comme si c’était lui, dit Doria.

Une fois que la relation entre le prince Harry et Meghan a été officiellement annoncée, tout a changé. « Je lui ai dit. Je m’en souviens très clairement, qu’il s’agit de race », explique Doria. “Et Meg a dit: ‘Maman, je ne veux pas entendre ça.’ Et j’ai dit: ‘Vous ne voulez peut-être pas l’entendre, mais c’est ce qui arrive sur le brochet.’

Meghan admet qu’elle “ne pensait pas à la façon dont la race jouait un rôle dans tout cela” à l’époque. Le prince Harry note qu’au cours de la première semaine de leur relation rendue publique, la première histoire parlait de Meghan “tout droit sortie de Compton”.

Le protocole de la famille royale était de ne rien dire et de simplement l’ignorer. “Mais WCe que les gens doivent comprendre, c’est qu’en ce qui concerne beaucoup de membres de la famille, tout ce qu’elle a subi, ils l’ont également subi », a déclaré le prince Harry. «C’était donc presque comme un rite de passage. Certains membres de la famille disaient: ‘Mais ma femme a dû traverser ça. Alors pourquoi votre petite amie devrait-elle être traitée différemment ? Pourquoi devriez-vous recevoir un traitement spécial? Pourquoi devrait-elle être protégée ? Et j’ai dit : “La différence ici, c’est l’élément racial.”

Le prince Harry a abordé les « nuances racistes des articles et des titres » dirigés contre Meghan dans une déclaration publique qu’il publie 8 jours après que leur relation a été rendue publique. Dans sa déclaration, Harry a déclaré qu’il était “inquiet” pour la sécurité de Meghan et qu’il était “profondément déçu de ne pas avoir été en mesure de la protéger”.

Doria admet qu’elle “se sentait souvent en danger” à cause des paparazzi qui la suivaient constamment. “Il y avait toujours quelqu’un qui m’attendait, qui me suivait au travail. J’étais harcelée par les paparazzi », dit-elle.

La mère de Meghan s’est tenue aux côtés de sa fille dans les hauts et les bas. Doria a notamment roulé avec Meghan dans la voiture du château de Windsor le jour du mariage de Meghan et Harry au lieu du père de Meghan, Thomas Markle. Doria dit qu’elle était “absolument stupéfaite” que Thomas ait mis en scène des photos avec des paparazzi avant le mariage royal pour de l’argent.

