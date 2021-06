Dimanche, la mère du rappeur hip-hop Aditya Tiwari a fait appel à son fils, qui, après avoir été trollé pour une publication sur les réseaux sociaux, aurait disparu depuis le 1er juin.

« Aditya ta mère mourra aussi avec toi, reviens s’il te plaît, tous sont avec toi et nous résoudrons tous les problèmes. Chaque jour est un nouveau jour, reviens s’il te plaît, nous t’attendons », a déclaré Deepa Tiwari à ANI.

La mère du jeune homme de 22 ans, qui porte le nom de scène MC Kode dans le circuit de musique hip-hop de la ville, a déclaré qu’il avait publié pour la dernière fois sur son compte Instagram, une note dans laquelle il écrivait qu’il était sur un pont au-dessus du Yamuna et qu’il était incapable de supporter davantage les souffrances. « Depuis ce temps, nous avons été troublés et nous le recherchons », a déclaré Deepa.

La mère du rappeur a déclaré qu’il y a six ans, Aditya avait, lors d’une bataille de rap, dit des choses blessantes pour certaines personnes. « Après six ans, les médias sociaux l’ont lancé (…) il s’était excusé pour cela, mais le trolling a commencé et il a même reçu des menaces de mort, il était complètement brisé et ne sait pas où il est parti maintenant », a-t-elle déclaré.

Deepa a déclaré qu’elle avait déposé une plainte auprès de la police de Delhi, mais qu’elle agissait de manière routinière.

Elle a dit qu’Aditiya était une personne autodidacte qui dirigeait sa propre entreprise et organisait des batailles de musique rap. Après avoir été trollé sur les réseaux sociaux, le rappeur a perdu le soutien des entreprises et il a commencé à recevoir des menaces de mort.

« Une personne a annoncé une récompense de Rs 50 000 pour quiconque le giflerait 20 fois et l’enregistrerait », a déclaré Deepa.

Blâmant les médias sociaux pour l’agonie d’Aditya, elle a déclaré: « C’est une création complète de médias sociaux! Il s’agit d’un épisode généré à 100% par les médias sociaux. Si cette affaire n’avait pas été traînée après une longue période de six ans, Aditya aurait été avec nous… Les réseaux sociaux n’avaient pas réalisé si des menaces venaient, alors une surveillance aurait dû être faite. Les réseaux sociaux sont responsables de l’agonie de mon fils. «

« C’est un garçon très sensible, lorsque l’épisode de pêche à la traîne ne s’est pas arrêté même après plusieurs excuses, il est entré dans l’obscurité. Il a cessé de travailler et sa carrière était terminée », a déclaré Deepa.

Une plainte pour disparition a été déposée par la police de Delhi et une enquête est en cours, selon les rapports.