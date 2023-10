Judy Shepard a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le climat pour les personnes LGBTQ soit meilleur qu’il y a 25 ans, lorsque son fils Matthew a été tué, mais ce n’est pas le cas.

« Ils se voient toujours refuser leurs droits fondamentaux, c’est le cas de la communauté, et les manifestations extérieures absolues de haine, encore une fois, cela me rend furieux », a déclaré Shepard dans une interview exclusive avec Katie Couric dans l’émission « TODAY » de NBC.

Le 6 octobre 1998, Matthew, un étudiant de 21 ans à l’Université du Wyoming à Laramie, s’est rendu à une réunion d’un groupe de ressources LGBTQ pour planifier un événement Coming Out Day, puis il est allé dans un bar, selon son père, Denis. Là-bas, Matthew a rencontré deux hommes qui prétendaient être homosexuels et l’ont invité à une fête afin de l’attirer hors du bar et dans une zone isolée où ils l’ont battu, l’ont attaché à une clôture et l’ont laissé pour mort. Matthew est décédé à l’hôpital le 12 octobre et sa mort a attiré l’attention nationale sur la violence anti-LGBTQ et a alimenté la lutte pour une législation sur les crimes haineux, qui prévoit des sanctions supplémentaires pour les crimes motivés par des préjugés.

Veillée aux chandelles pour Matthew Shepard en 1998. (Photo de Steve Liss/Getty Images) Steve Liss/Getty Images

Au cours de l’année dernière, les représentants des États républicains à travers le pays ont introduit plus de 500 factures ciblant la communauté LGBTQ, et 84 d’entre elles sont devenues des lois, selon l’American Civil Liberties Union. La majorité des projets de loi proposent d’interdire aux étudiants athlètes transgenres de pratiquer des sports dans les équipes qui correspondent à leur identité de genre, ou d’interdire aux mineurs d’accéder à certains soins médicaux liés à la transition.

Judy attribue le climat de plus en plus hostile en partie à la campagne du président Donald Trump en 2016, qui, selon elle, a rendu plus acceptable le dénigrement public des minorités. Elle a comparé la vague de propositions législatives aux efforts déployés en 2004 pour faire adopter une interdiction fédérale du mariage homosexuel.

« Tous ceux qui luttaient contre la communauté gay, c’est leur dernier souffle », a déclaré Judy. « Ils savent qu’ils ont perdu la guerre, mais cette bataille n’est que la dernière et la plus cruelle attaque contre la communauté… Elle est déjà terminée. C’est ce qu’ils ne comprennent pas. Ils mènent une bataille perdue d’avance.

Même si Judy est optimiste sur le long terme, parallèlement à la vague de projets de loi d’État, il y a eu une vague de manifestations anti-LGBTQ, avec des groupes nationalistes blancs se rendant dans les bibliothèques publiques où des artistes de drag lisaient aux enfants, et plusieurs cas très médiatisés de des violences mortelles.

L’année dernière, cinq personnes ont été tuées lors d’une fusillade dans une discothèque LGBTQ du Colorado. En août, le danseur O’Shae Sibley, âgé de 28 ans, a été mortellement poignardé alors qu’il dansait dans une station-service à New York, dans ce que la police a qualifié plus tard de crime de haine. Le même mois, Laura Ann Carleton, propriétaire d’une entreprise californienne et mère de neuf enfants, a été mortellement abattue par balle à cause d’un drapeau de la fierté qu’elle arborait à l’extérieur de son magasin.

Judy a déclaré qu’elle et Dennis partageaient toujours l’histoire de Matthew 25 ans plus tard, « pour que les gens comprennent que cela se produit toujours et qu’ils ont le pouvoir d’opérer le changement ».

En 2009, Judy et Dennis se sont tenus aux côtés du président Barack Obama alors qu’il signait la loi Matthew Shepard et James Byrd, Jr. sur la prévention des crimes haineux, qui élargissait la loi fédérale sur les crimes haineux pour inclure le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle et le handicap.

Judy a déclaré qu’elle et Dennis parlaient souvent de ce que Matthew ferait s’il était encore en vie. Il aurait 46 ans, soit l’âge qu’elle avait au moment de sa mort. Elle a dit que son rêve était de travailler pour le Département d’État, car il était doué pour apprendre les langues par immersion.

Avant de retourner au Wyoming pour poursuivre ses études universitaires, Matthew vivait en Arabie Saoudite avec ses parents. Judy a dit que vivre là-bas a donné envie à Matthew d’aider les gens.

« Il était doué en langues et se souciait vraiment des gens qui, selon lui, avaient moins que ce qu’ils auraient dû avoir », a déclaré Judy.

Dennis a dit que Matthew était presque « trop » tendre. « C’était difficile pour lui de marcher sur un insecte », a-t-il déclaré. « Il pensait simplement que chaque chose avait sa place et il ne voulait que personne ne soit blessé. »

Judy a déclaré qu’après la mort de Matthew, elle et Dennis avaient reçu des cartes et des lettres de personnes que leur fils n’avait rencontrées qu’une seule fois dans un bar de l’aéroport ou dans un restaurant, et qu’ils l’avaient décrit comme « une lumière de joie ».

« C’était vraiment amusant de savoir que les gens avaient ressenti la joie de Matt », a déclaré Judy. « Je suppose qu’il n’y avait pas d’étranger pour Matt. Tout le monde était un ami potentiel.

Dennis a déclaré qu’il avait des sentiments mitigés à l’idée de continuer à parler publiquement de Matthew et de sa mort un quart de siècle plus tard.

« Nous pensions que nous n’avions que quelques années, trois ans, puis passer à autre chose, que cela ne continuerait plus et que nous avions toujours le même problème », a-t-il déclaré. Le couple a fondé la Fondation Matthew Shepard, une organisation à but non lucratif de défense des droits LGBTQ, en 1998.

« Nous nous préparions à prendre notre retraite en 2015, puis les élections de 2016 ont eu lieu », a déclaré Dennis. « Nous devons encore lutter plus fort maintenant pour conserver ce que nous avons et pour l’améliorer pour tout le monde dans le pays et pour toutes les communautés marginalisées, car ils s’en prennent à tout le monde. »

Judy a ajouté: « Je suis tellement fatiguée d’être en colère. »

Couric a noté qu’à mesure que le temps passe, les jeunes générations sont moins susceptibles de connaître l’histoire de Matthew. Judy a déclaré qu’elle leur avait dit qu’il s’agissait d’un meurtre fondé sur la haine anti-gay, mais qu’elle ne voulait pas qu’ils aient peur.

« Mon but est de leur faire comprendre que Matt était un être humain », a déclaré Judy. « Ce n’était pas un article de journal ; ce n’était pas une photographie. C’était une personne qui avait de la famille et des amis, et deux jeunes hommes ont décidé qu’il ne valait pas la peine d’être sur cette planète parce qu’il était différent, parce qu’il était gay, et ce n’est tout simplement pas la façon dont nous devrions vivre notre vie.

Elle a ajouté : « Je veux qu’ils comprennent la douleur et que nous sommes tous différents. Je ne veux pas qu’ils ressentent cette peur pour eux-mêmes ou pour leurs amis, mais je veux qu’ils comprennent que cela s’est produit et que cela se produit encore.