La mère de Matthew Perry partage sa dernière conversation avant sa mort

Cela fait presque un an depuis le décès prématuré de Matthew Perry, et sa famille est enfin prête à en parler.

La mère de Perry, Suzanne Morrison, revient sur ses dernières conversations avec son fils, dans un nouveau entretien avec Aujourd’huiL’interview complète devrait être diffusée le lundi 28 octobre, pour marquer le premier anniversaire de la mort de Perry, mais le programme a publié un premier teaser de la conversation de Morrison avec Savannah Guthrie avant le week-end.

Matthew Perry et sa mère Suzanne Morrison en 2002.

Vince Bucci/Getty



« Il a traversé une période, assez intéressante, juste avant sa mort, alors qu’il me montrait une de ses nouvelles maisons », a déclaré Morrison. «Il est venu vers moi et il m’a dit : ‘Je t’aime tellement et je suis si heureux d’être avec toi maintenant.’ C’était presque comme s’il s’agissait d’une prémonition ou quelque chose du genre. Je n’y ai pas pensé à ce moment-là, mais je me suis dit : « Depuis combien de temps n’avons-nous pas eu une conversation comme celle-là ? » Cela fait des années.’

Perry a lutté contre la toxicomanie au cours de sa vie d’adulte, mais était resté sobre pendant plus d’un an avant sa mort suite à une overdose de kétamine. En repensant rétrospectivement à leurs dernières conversations, Morrison voit maintenant des présages.

« Il y avait une fatalité dans ce qui allait se passer à côté de lui, et il le ressentait très fortement », a déclaré Morrison. « Mais il a dit : ‘Je n’ai plus peur’, et cela m’a inquiété. »

Perry était le fils de Morrison et de son ex-mari, John Bennett Perry. Morrison s’est remarié plus tard Ligne de données correspondant Keith Morrison, et a eu quatre autres enfants avec lui.

En août dernier, le ministère de la Justice a annoncé qu’il inculpait cinq personnes pour avoir prétendument fourni à Perry la kétamine qui l’a tué : l’assistant personnel de Perry, Kenneth Iwamasa ; les docteurs Salvador Plasencia et Mark Chavez ; Erik Fleming, la connaissance de Perry ; et Jasveen Sangha. Les procureurs ont décrit Sangha comme « la reine de la kétamine ».

« Nous avons eu et avons toujours le cœur brisé par la mort de Matthew, mais cela nous a aidé de savoir que les forces de l’ordre ont pris son cas très au sérieux », a déclaré la famille Morrison dans un communiqué suite aux accusations du gouvernement. « Nous attendons avec impatience que la justice suive son cours et nous sommes reconnaissants du travail exceptionnel des multiples agences dont les agents ont enquêté sur la mort de Matthew. Nous espérons que les fournisseurs de drogues dangereuses sans scrupules comprendront le message. »

Regardez un extrait de l’interview ci-dessus.