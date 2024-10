La mère de Matthew Perry dit que sa mort était « inévitable »

La mère de Matthew Perry, Suzanne Morrison, parle franchement de ses derniers instants avec le Amis étoile.

Dans une conversation émouvante avec le Aujourd’hui Savannah Guthrie de la série aux côtés des autres proches de Perry, la mère du défunt acteur a parlé de sa relation avec son fils avant sa mort l’année dernière à la suite d’une surdose accidentelle de drogue.

La discussion complète devrait être diffusée le lundi 28 octobre, à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Perry, mais un aperçu a été diffusé le vendredi 25 octobre dans l’émission d’information matinale de NBC.

Matthew Perry avec maman Suzanne pendant LA Kings et la communauté canadienne rendent hommage à Garnet « Ace » Bailey à la résidence canadienne de Los Angeles, Californie, États-Unis.

Assise à côté de son mari – le beau-père de Perry, Keith Morrison – Suzanne se souvient notamment d’une conversation sincère qu’elle a eue avec son fils après qu’il « a traversé une période assez intéressante » où il lui avait montré « une de ses nouvelles maisons ».

« Il est venu vers moi et m’a dit : ‘Je t’aime tellement et je suis si heureuse d’être avec toi maintenant' », a-t-elle partagé. « C’était presque comme s’il s’agissait d’une prémonition de quelque chose. Je n’y ai pas pensé à ce moment-là, mais je me suis dit : « Cela fait combien de temps que nous n’avons pas eu une conversation comme celle-là. Cela fait des années. »

« Je pense qu’il y avait quelque chose… il y avait une fatalité dans ce qui allait se passer à côté de lui, et il le ressentait très fortement », a-t-elle poursuivi. «Mais il a dit : ‘Je n’ai plus peur.’ Et ça m’a inquiété.

Après avoir montré le clip, Guthrie a fait remarquer Aujourd’hui qu’il s’agissait d’une « conversation puissante » et a noté que c’était la première fois que les proches de Perry « parlaient » de sa mort depuis qu’elle s’était produite.

« Il y a tellement de douleur et de chagrin, mais [they] J’ai également un réel sens du travail qu’il faisait, aider les autres à devenir sobres », a-t-elle ajouté. « C’était le but de sa vie, et donc il y a aussi des choses à annoncer à ce sujet. »

Matthew Perry et sa mère, Suzanne, assistent au bal du gouverneur pour la 54e édition des Primetime Emmy Awards en 2022.

Perry est décédé à l’âge de 54 ans le 28 octobre 2023, après avoir été retrouvé inconscient dans un bain à remous de sa maison de la région de Los Angeles. Après sa mort, sa famille a publié une déclaration à PEOPLE disant : « Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de notre fils et frère bien-aimés. »

« Matthew a apporté tellement de joie au monde, à la fois en tant qu’acteur et ami. Vous comptiez tous tellement pour lui et nous apprécions l’immense effusion d’amour », ont-ils ajouté.

Matthew Perry participe à la soirée GQ Men Of The Year 2022 organisée par le directeur éditorial mondial Will Welch à The West Hollywood EDITION le 17 novembre 2022 à West Hollywood, Californie.

Une autopsie a montré plus tard que Perry était décédé des suites des effets aigus de la kétamine, un « anesthésique dissociatif qui a des effets hallucinogènes », selon le Administration américaine de lutte contre la drogue. D’autres facteurs contributifs ont été attribués à sa mort, tels que la noyade, la maladie coronarienne et les effets de la buprénorphine, un médicament utilisé pour traiter les troubles liés à l’usage d’opioïdes.

Plusieurs mois après sa mort, la police de Los Angeles a annoncé qu’elle avait ouvert une enquête officielle sur la façon dont l’acteur avait obtenu de la kétamine, et en août, cinq personnes, dont deux médecins, une femme connue sous le nom de « la reine de la kétamine » et le personnel de Perry assistant résidant – ont été arrêtés pour des accusations liées à son décès.

« Ces accusés ont profité des problèmes de dépendance de M. Perry pour s’enrichir », a déclaré le procureur américain Martin Estrada. « En fin de compte, ces accusés étaient plus intéressés à tirer profit de M. Perry qu’à s’occuper de son bien-être. »

