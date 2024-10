La mère de Matthew Perry a déclaré que sa mort était « inévitable »

«Il a dit: ‘Je n’ai plus peur.’ Et ça m’a inquiété

Dans une interview avec le Aujourd’hui L’émission Savannah Guthrie devrait être diffusée lundi, Morrison a parlé de sa relation avec le Amis star avant sa mort le 28 octobre 2023.

« Il est venu vers moi et m’a dit : ‘Je t’aime tellement et je suis si heureuse d’être avec toi maintenant' », a-t-elle partagé à propos de leur dernière rencontre aux côtés des proches de Perry. « C’était presque comme s’il s’agissait d’une prémonition de quelque chose. Je n’y ai pas pensé à ce moment-là, mais je me suis dit : « Cela fait combien de temps que nous n’avons pas eu une conversation comme celle-là. Cela fait des années.’

Morrison a déclaré que la rencontre l’avait laissée « inquiète ».

« Je pense qu’il y avait quelque chose… il y avait une fatalité dans ce qui allait se passer à côté de lui, et il le ressentait très fortement », a-t-elle poursuivi. «Mais il a dit : ‘Je n’ai plus peur.’ Et ça m’a inquiété.