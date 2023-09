La mère de Matthew McConaughey a fait entrer sa femme Camila Alves dans la famille en lui donnant de mauvais noms

La mère de Matthew McConaughey a mis sa femme Camila Alves à l’épreuve ultime.

Alves, 41 ans, a partagé que sa belle-mère actuelle, Mary Kathlene McCabe, ferait « toutes sortes de choses » pour s’assurer qu’elle était la bonne personne pour son fils bien-aimé, y compris l’appeler par les noms des ex de McConaughey.

Après qu’Alves ait parlé de ses interactions avec sa belle-mère lors d’une interview en podcast, McConaughey, 53 ans, a évoqué les pitreries de sa famille.

« Ma famille est passionnée par les rites de passage et d’initiation, et on n’entre pas facilement dans la famille McConaughey », a-t-il récemment déclaré à Entertainment Tonight Canada.

« Nous vous testons », a-t-il partagé. « Et même dans notre propre famille, avec mes frères et ma mère, il y a l’un d’entre nous. Mes frères et moi montons sur nos grands chevaux à propos de quelque chose. »

« Oh, ma famille, nous attendons humblement, nous vous faisons pleurer, puis nous venons vous chercher et préparons votre boisson préférée, ‘De rien,’ Il y a donc des initiations, des rites de passage que ma famille a toujours appréciés. »

La star de « Comment perdre un homme en 10 jours » a continué en disant que sa femme avait finalement pris position contre sa mère.

« Camila dit : ‘Je ne demande plus ta permission.’ Et en gros, ma mère disait : « Et voilà. C’est vrai » », a-t-il expliqué.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2006 et s’est marié en 2012. Ils partagent trois enfants ensemble : Levi, Vida et Livingston.

McConaughey a ajouté si lui et sa femme utiliseraient un jour la même stratégie de « test » avec leurs enfants.

« Nous verrons. Nous n’en sommes qu’au début. Vous voyez ce que je veux dire ? Parlez-moi dans environ trois ans et j’aurai une meilleure réponse… » remarqua-t-il. « … La navigation ne sera pas parfaite, mais je pense que nous y arriverons. »

La mère de McConaughey a récemment fait la une des journaux sur la question de savoir si elle avait eu une aventure avec le père de l’acteur Woody Harrelson.

Lors d’une interview en podcast, McConaughey a partagé que le père de Harrelson avait peut-être noué des liens avec sa mère lors du divorce de ses parents.

Les spéculations selon lesquelles McConaughey et Harrelson seraient des demi-frères ont fait surface plus tôt cette année lorsque la star d’Interstellar a admis qu’il avait enquêté sur le passé de sa mère.

À l’époque, McConaughey avait expliqué que lors de vacances en famille, sa mère avait évoqué un lien spécial qu’elle aurait pu entretenir avec le père de Harrelson.

Après quelques rumeurs selon lesquelles McConaughey et Harrelson pourraient en fait être des demi-frères, l’ancien de « Cheers » a évoqué l’idée d’explorer davantage si les deux étaient réellement liés en effectuant un test ADN.

Récemment, Maury Povich, personnalité de la télévision à la retraite, a proposé d’aider McConaughey et Harrelson à passer un test ADN.

Les co-stars de « True Detective » sont amis depuis deux décennies et ont joué dans leur premier film ensemble dans « EDtv » en 1999.

McConaughey et Harrelson devraient se réunir à l’écran dans une nouvelle série intitulée « Brother From Another Mother », que McConaughey avait précédemment décrite comme « une série sur nos familles basée sur la vérité ».