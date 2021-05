La mère de Maria Menounos, Litsa, décède après une bataille contre un cancer du cerveau

Maria Menounos pleure la mort de sa mère décédée dimanche après une longue bataille contre un cancer du cerveau de stade quatre.

«RIP maman», l’ancien E! L’animatrice de presse a sous-titré une photo en noir et blanc d’elle et de sa mère, Litsa Menounos, sur Instagram. « Dieu l’aimait tellement qu’il l’a emmenée à Pâques grecque. »

«Le Christ est maman ressuscitée», a-t-elle également écrit en grec.

Dans une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube en avril, la femme de 42 ans a déclaré que ses deux parents avaient été hospitalisés après avoir été testés positifs au COVID-19 à la fin de l’année dernière, tout comme sa famille avait appris que la tumeur de sa mère augmentait.

« Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, mes parents ont été comme mes enfants », a déclaré Menounos dans la vidéo de 19 minutes détaillant leur bataille contre le coronavirus. « J’ai pris soin d’eux au cours des deux dernières décennies. »

La personnalité de la télévision a poursuivi: « Ma mère était en bonne santé jusqu’en août 2016, lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du cerveau de stade 4, également connu sous le nom de glioblastome. Par coïncidence, deux mois après son diagnostic, j’ai aussi reçu un diagnostic de tumeur au cerveau. »

Maria Menounos considère la tumeur cérébrale bénigne comme un « cadeau »

Menounos a reçu un diagnostic de tumeur bénigne, appelée hémangiome, en 2017. Elle a partagé dans la vidéo YouTube qu’elle et sa mère se sont toutes les deux remises d’une chirurgie ensemble.

«Cela a été des années folles pour nous, mais maman a été un miracle total», a-t-elle poursuivi. « Nous n’écoutons pas les statistiques dans cette maison, mais ils ont tous dit qu’elle avait en moyenne 6 à 12 mois (à vivre), eh bien nous sommes ici presque cinq ans plus tard et elle a eu des années de qualité. »

Elle a d’abord déclaré au magazine People en 2017 qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur de la taille d’une balle de golf découverte en février. Menounos a déclaré que 99,9% de la tumeur avait été retirée au cours de la procédure de sept heures en juin de la même année.

Des amis célèbres se sont rendus dans la section des commentaires Instagram de la publication de Menounos pour offrir leurs condoléances à sa défunte mère.

Zoe Saldana a écrit: « Nous vous envoyons tellement d’amour. Nos plus sincères condoléances Maria. »

Ancien E! L’animatrice et journaliste Catt Sadler a écrit: « Je sais une chose avec certitude – votre mère savait que l’amour le plus extraordinaire qu’il y ait jamais eu à connaître à cause de vous. Votre dévouement à son égard était sans précédent. Elle est avec d’autres anges maintenant. Envoi de tout mon amour. »

« J’envoie tout mon amour », a commenté Jamie Lynn Spears.

Nikki Bella, personnalité de la télévision et lutteuse professionnelle à la retraite, a écrit: « RIP. Vous et la famille aimez tellement la lumière et les prières. »

Contribution de l’Associated Press