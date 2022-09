La mère de Mahesh Babu, Indira Devi, décède à Hyderabad en raison de problèmes de santé liés à l’âge; Chiranjeevi “perturbé” présente ses condoléances

Mahesh Babu traverse une phase difficile. Après la mort de son frère aîné, sa mère Indira Devi est décédée. La famille a partagé une déclaration officielle. Il se lit comme suit : Shri Ghattamaneni Indira Devi, l’épouse de la superstar Krishna et la mère de la superstar Mahesh Babu est décédée aujourd’hui matin. Aujourd’hui, à partir de 9h00, son corps sera conservé au studio Padmalaya pour que les gens puissent le visiter et plus tard, les derniers rites seront exécutés à Mahaprasthan. #IndiraDevi (sic). Mahesh Babu a perdu son frère aîné Ramesh Babu en janvier 2022. Il souffrait d’une maladie rénale. C’est un coup double pour l’acteur. Les condoléances affluent de la fraternité.

. ?, , , . Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 28 septembre 2022

Attristé par le décès de #Indira Amma, que son âme repose en paix. Sincères condoléances à Superstar #Krishna garou, @urstrulyMahesh Garu et la famille pour leur grande perte. Bobby (@dirbobby) 28 septembre 2022

Très triste de savoir ça #IndiraDevi Garu est décédé.. En cette heure de deuil, mon cœur a exprimé ses condoléances à la super star #Krishna garou et @urstrulyMahesh Om shanti ? KONA VENKAT (@konavenkat99) 28 septembre 2022

Mahesh Babu se prépare pour son film avec SS Rajamouli. Le film est présenté comme une extravagance à gros budget. Mahesh Babu subit une transformation corporelle pour le même. Dernièrement, il y avait un buzz selon lequel le SS Rajamouli pourrait faire appel à la superstar de Thor, Chris Hemsworth, pour une longue apparition dans le film qui pourrait être tourné dans les jungles d’Afrique.

Mahesh Babu était un fils adoré de sa mère. Indira Devi s’est mariée avec la superstar Krishna en 1967. Ils se sont rencontrés sur les plateaux de Saakshi. Elle laisse derrière elle son mari et quatre enfants.