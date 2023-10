La mère de Love Island appelle Supernanny pour l’aider – qualifiant Jo Frost de « légende vivante »

Une maman de LOVE Island a révélé qu’elle avait été en contact avec Supernanny Jo Frost et l’a qualifiée de « légende vivante ».

Malin Andersson s’est rendue sur Instagram pour dire à ses fans qu’elle avait demandé de l’aide à Jo, 53 ans, pour résoudre une situation concernant sa fille Xaya.

L’ancienne star de Love Island – qui partage Xaya avec son ex Jared – a déclaré : « J’ai eu une conversation très approfondie avec Jo Frost, Super Nanny de l’époque, et elle est une légende vivante.

Instagram

Shutterstock

Instagram

« Elle donne maintenant des conseils sur la coparentalité, les aspects juridiques, les tribunaux et j’ai dû lui parler car je vis actuellement quelque chose avec le père de Xaya.

« Quelque chose de pas très sympa dont je ne vais pas parler pour le moment. Elle a été folle de me donner les meilleurs conseils et autant de soins approfondis.

Supernanny a été diffusée sur Channel 4 de 2004 à 2008 et a vu Jo passer du temps avec des parents aux prises avec leurs enfants.

Malin s’est séparée de Jared quelques semaines seulement après la naissance de Xaya en février de l’année dernière.

S’exprimant à l’époque, elle a déclaré: « J’ai toujours été fière d’être ouverte et transparente ici, donc je voulais vous faire savoir à tous que Jared et moi ne sommes plus ensemble.

«Nous nous sommes séparés il y a environ quatre semaines et depuis, j’essaie de tout accepter et de tout gérer.

« Nous sommes coparentaux avec Xaya car elle passe bien sûr en premier dans tout cela, mais nous apprécierions un peu d’espace pendant que nous traversons cette séparation. »

Malin a déjà subi la perte déchirante de sa fille Consy, née sept semaines prématurément et décédée un mois après sa naissance.

Shutterstock