La mère de Lil Tay partage la mise à jour de la bataille pour la garde après le canular de la mort – Hollywood Life

Neuf jours après Lil Tay (né Tay Tian)14 ans, serait décédée pour être confirmée vivante le lendemain, sa mère, Angéla Tiana publié une mise à jour sur la bataille pour la garde avec le père de l’adolescente le 18 août. Son équipe juridique, Lorne MacLean, cr, et Fraser MacLeandit TMZ le dernier sur l’accord, comme ils l’ont également partagé via le compte Instagram de Lil Tay. Le père du jeune de 14 ans, Christophe Espoira été condamné à payer 275 000 $ de « pension alimentaire rétroactive pour enfants », qui remonte à 2014.

À l’avenir, Christopher a également été condamné à continuer de payer la pension alimentaire pour enfants et les «dépenses supplémentaires». La mère de Tay sera désormais la seule responsable de toutes les décisions concernant sa fille. L’équipe juridique a attribué à Angela « les seuls pouvoirs et responsabilités de prise de décision quotidienne et finale dans le meilleur intérêt de Tay Tian ». La mère de Tay est également la « personne habilitée à signer des contrats », au nom de la sensation Internet.

En ce qui concerne avec qui Tay doit vivre, l’équipe juridique a noté que sa résidence principale sera avec sa mère. Angela aura également le « droit de déménager à l’extérieur de Vancouver ». Bien que la bataille semble être une victoire pour Angela, c’est Christopher qui a demandé l’ordonnance du tribunal en 2018, par TMZ.

Dans l’ordonnance initiale du tribunal, le père de Tay aurait voulu qu’elle quitte Los Angeles et retourne à Vancouver, en plus d’arrêter son contenu Internet. Angela a ajouté que les circonstances avaient changé et que les ordonnances du tribunal « aideront Tay à faire avancer sa carrière ». La fière maman est satisfaite du résultat, car elle a déclaré au tabloïd que la bataille pour la garde l’avait mise, elle et sa fille, « dans un état constant de dépression sévère ». Elle a qualifié la « motivation financière » de Christophers de « dégoûtante ».

« J’ai été financièrement ruinée en luttant pour les droits et la liberté de ma fille qui n’auraient jamais dû être retirés pour commencer », a déclaré Angela. TMZ au milieu de l’actualité. « Nous avons gagné notre cause devant le tribunal et mes enfants et moi pouvons enfin sortir de ce cauchemar. Ma fille peut poursuivre et réaliser ses rêves selon ses propres conditions, et nous sommes enfin à nouveau une famille heureuse, ensemble.

Les dernières mises à jour sur la garde de Tay surviennent une semaine seulement après que sa famille a confirmé qu’elle était en vie après que son compte de réseau social a été piraté et a signalé qu’elle serait décédée. « Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes en sécurité et en vie, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les mots justes à dire », a-t-elle déclaré. TMZ via sa famille le 10 août. «Cela a été 24 heures très traumatisantes. Toute la journée d’hier, j’ai été bombardé d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis.

Elle a également confirmé que son compte avait été piraté. « Mon compte Instagram a été compromis par un tiers et utilisé pour répandre des informations erronées et des rumeurs choquantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux », a ajouté Tay. « Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas ‘Claire Hope’. » Tay est devenue célèbre via les réseaux sociaux alors qu’elle avait apparemment neuf ans. Elle compte maintenant plus de 3,9 millions de followers sur Instagram.