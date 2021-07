La mère de Libby Squire, assassinée, exhorte les femmes à signaler les infractions sexuelles alors qu’elle pleure « souvenez-vous d’elle et de Sarah Everard »

LA maman de Libby Squire assassinée a aujourd’hui exhorté les femmes à signaler les infractions sexuelles et a pleuré: « Souvenez-vous d’elle et de Sarah Everard ».

Lisa Squire, 51 ans, a appelé à une modification de la loi pour arrêter les délinquants sexuels avant que leurs crimes ne dégénèrent.

Libby Squire a été violée et assassinée en 2019 Crédit : PA

Lisa Squire, 51 ans, a appelé à une modification de la loi pour empêcher les délinquants sexuels d’intensifier leurs crimes Crédit : PA

Le tueur Pawel Relowicz a été reconnu coupable du meurtre de Libby Squire Crédit : Enterprise News and Pictures

L’ex-flic Wayne Couzens, 48 ​​ans, a admis vendredi le meurtre de Sarah, directrice du marketing de 33 ans. Il l’a arrachée dans une rue de Clapham, dans le sud de Londres, avant de la violer et de brûler son corps dans les bois.

Il présentait des similitudes avec le cas de Libby, qui avait été violée par Pawel Relowicz et jetée dans la rivière Hull en janvier 2019.

Les deux meurtres horribles ont déclenché une vague de colère contre les crimes contre les femmes – et ont suscité des appels à une législation pour aider à assurer la sécurité des femmes.

S’adressant au Sunday Mirror, Lisa a exhorté la famille de Sarah « à ne pas laisser son tueur leur enlever davantage de leur vie ».

Elle a déclaré: « Je me souviens avoir entendu parler de la mort de Sarah et pensé » nous n’avons rien appris du meurtre de Libby « . »

Lisa a appelé à une intervention précoce dans les infractions sexuelles sans contact afin d’empêcher que de futurs crimes ne se produisent.

Elle a déclaré: «S’il n’y a pas d’intervention pour des infractions moins graves, ils pensent qu’ils peuvent s’en tirer et augmenter la mise.

« Il y a une idée que les hommes qui flashent ne sont que des vieillards sales. Mais le tueur de Libby était un jeune homme, celui de Sarah était un policier.

Le corps de Libby Squire a été retrouvé en mars 2019

Sarah Everard a été violée et assassinée en mars Crédit : PA

Libby a été portée disparue après avoir quitté le club Welly de Hull vers 23 heures le jeudi 31 janvier et être montée dans un taxi.

L’étudiante n’est pas réellement entrée dans le club car elle a été refoulée par le personnel de la porte qui pensait qu’elle était trop ivre.

Elle a été mise dans un taxi par des amis – mais a ensuite été retrouvée errant dans les rues confuse.

Au moment où Relowicz l’a découverte, l’hypothermie s’était installée. Il l’a emmenée dans sa voiture, l’a violée dans un parc voisin avant de la jeter dans la rivière.

Après avoir trouvé le corps de Libby, les flics ont découvert l’ADN de Relowicz et il a ensuite été mis en cage pendant 27 ans.

Lisa a déclaré: «Ma fille intelligente, elle a conservé cet ADN pendant des semaines. Peut-être que le but de Libby sur cette Terre était de conserver cet ADN et de mettre ce méchant homme derrière les barreaux pour qu’il ne puisse pas blesser plus de femmes. »

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, où vous appelez le 999 et appuyez sur « 55 » si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité.

Gardez toujours de l’argent ou une carte bancaire sur vous, y compris de la monnaie au cas où vous auriez besoin d’un téléphone public ou d’un billet de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous diriger vers une sortie si vous êtes à l’intérieur de la maison et récupérez votre téléphone au cas où vous auriez besoin d’appeler à l’aide.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes potentielles. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h ou par e-mail à helpline@womensaid.org.uk SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

Relowicz, un boucher, était connu pour se cacher dans l’ombre et se livrer à des actes sexuels pervers à quelques mètres seulement des jeunes étudiants de Hull.

Il violait également le domicile des gens et volait des objets intimes, notamment des sous-vêtements et des jouets sexuels.

Lisa a exhorté les femmes à signaler les infractions sans contact, ajoutant : « Souvenez-vous de Libby et Sarah et prévenez la police. Si nous pouvons sauver une femme, la mort de Libby ne sera pas vaine.

Wayne Couzens, 48 ​​ans, a admis vendredi le meurtre de Sarah Everard, directrice du marketing de 33 ans Crédit : AFP