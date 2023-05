La mère de l’homme qui a tué Gabby Petito a déclaré dans une lettre qu’elle aiderait son fils à « se débarrasser d’un corps »

CHEYENNE, Wyo. (AP) – La mère de l’homme qui a tué Gabby Petito a dit à son fils dans une lettre non datée qu’elle « se débarrasserait d’un corps » si nécessaire parce qu’elle l’aimait tellement, selon des copies de la note partagée publiquement pour la première fois cette semaine par les avocats des parents de Petito.

La note manuscrite de Roberta Laundrie qui dit « brûler après lecture » sur l’enveloppe a été publiée après qu’un juge de Floride a décidé mercredi que la lettre pouvait être utilisée comme preuve dans un procès. Les Petitos ont poursuivi les parents de Brian Laundrie, les accusant de savoir que leur fils avait assassiné Gabby Petito et de l’avoir aidé à dissimuler pendant près d’un mois avant que son corps ne soit retrouvé dans l’ouest du Wyoming en septembre 2021, provoquant angoisse, douleur et souffrance mentales.

La lettre se lit en partie: «Nous nous aimerons toujours. Si tu es en prison, je ferai un gâteau avec une lime dedans. Si vous devez vous débarrasser d’un corps, je me présenterai avec une pelle et des sacs poubelles.

Que la lettre ait été écrite avant ou après que Brian Laundrie ait étranglé Petito est en litige entre les parents.

Roberta Laundrie affirme dans une déclaration sous serment dans l’affaire de la Floride qu’elle l’a donné à son fils juste avant que lui et Petito ne partent pour un voyage en van à travers le pays début juin 2021.

Roberta Laundrie et son fils avaient des difficultés dans leur relation à l’époque, trois mois avant que Brian Laundrie, 23 ans, ne tue Petito, 22 ans, selon le communiqué déposé au tribunal.

« J’essayais de me connecter avec Brian et de réparer notre relation alors qu’il prévoyait de quitter la maison », indique le communiqué. « J’avais espéré que cette lettre lui rappellerait combien je l’aimais. »

La famille Petito a exprimé des doutes quant au moment prétendu de la lettre de Roberta Laundrie, suggérant qu’elle a en fait été écrite après la mort de Petito.

Une «inférence raisonnable» peut être tirée de la lettre que Roberta Laundrie était au courant de la mort de Petito lorsque les blanchisseries ont publié une déclaration le 14 septembre 2021 – cinq jours avant que son corps ne soit retrouvé – disant qu’ils espéraient qu’elle serait réunie avec sa famille, le a déclaré la famille Petito dans un communiqué jeudi.

« Nous attendons avec impatience qu’un jury détermine quand la lettre a été écrite », indique le communiqué.

Une recherche de Brian Laundrie s’est terminée par son suicide et la découverte de son corps dans une réserve naturelle de Floride en octobre 2021.

La lettre « peut sembler être malheureusement rédigée, mais cela n’a jamais été son intention », a écrit l’avocat des blanchisseries, Matthew Luka, dans une requête en mars essayant de persuader le juge de ne pas autoriser l’utilisation de la lettre dans l’affaire.

En plus des déclarations sur l’élimination d’un corps et « d’un gâteau avec un dossier dedans », la lettre de Roberta Laundrie dit à son fils qu’elle « aura de nouveaux tripes » s’il disait qu’il détestait la sienne, et regarderait le ciel pour son retour si jamais il s’est envolé pour la lune, a souligné Luka dans un communiqué envoyé par courrier électronique vendredi.

Les déclarations ont été écrites avant le voyage en van et « manifestement pas destinées à être sérieuses » parce qu’elles « ne sont pas des événements qui se produiraient de manière réaliste », a déclaré Luka.

Roberta Laundrie a ajouté vendredi dans une déclaration par l’intermédiaire de son avocat: « Bien que j’aie choisi des mots qui, selon moi, auraient un impact sur Brian compte tenu de notre relation, la lettre n’était en aucun cas liée à Gabby. »

Brian Laundrie et Petito se sont fiancés et ont voyagé en van à travers les États-Unis à l’été 2021, visitant des endroits pittoresques du Colorado et de l’Utah avant de se diriger vers le nord. Ils ont documenté leur voyage en détail, en temps réel, sur les réseaux sociaux.

La police de Moab, dans l’Utah, a arrêté la camionnette après avoir été vue en train d’accélérer et de heurter un trottoir à l’entrée du parc national des Arches en août 2021. Petito a déclaré à la police qu’elle et Laundrie s’étaient battues. Les agents ont séparé le couple pour la nuit et n’ont pas porté plainte.

Des chercheurs ont retrouvé le corps de Petito le 19 septembre 2021, près d’un terrain de camping en bordure du parc national de Grand Teton, dans le Wyoming. Un coroner a déterminé qu’elle avait été étranglée quelques semaines plus tôt.

L’écrivain de l’Associated Press, Terry Spencer, de West Palm Beach, en Floride, a contribué à ce rapport.

Mead Gruver, Associated Press