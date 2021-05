La mère de l’enseignant héros a sauvé sa classe d’élèves du massacre par arme à feu tandis que son propre fils adolescent a été abattu dans la pièce voisine

Un enseignant a sauvé ses élèves après que l’école a été attaquée par un homme armé solitaire alors que son propre fils a été abattu dans la classe voisine.

Alina Zaripova, 42 ans, a calmement barricadé la porte et a dit à ses élèves de se cacher sous leur bureau alors qu’une ancienne élève avec une arme à feu avait pris d’assaut l’école de la ville russe de Kazan.

2 Alina Zaripova photographiée avec son fils Amir Zaripov, tragiquement tué lors de l’attaque Crédit: VK.com

2 Elvira Ignatieva, qui devait fêter ses 26 ans, s’est sacrifiée pour protéger ses élèves Crédit: Instagram

Elle a réconforté ses élèves en entendant des coups de feu perçants dans le couloir – où son fils Amir Zaripov, 14 ans, a été tragiquement abattu.

L’ancien élève a saccagé l’école numéro 175 de l’école de Kazan avec une arme à feu et des explosifs le 11 mai.

Vingt autres personnes, pour la plupart des enfants, ont été blessées lors de la fusillade.

Cela survient alors qu’une autre enseignante, Elvira Ignatieva, 25 ans, a utilisé son corps comme bouclier pour protéger ses élèves.

La jeune enseignante, qui était sur le point de fêter son 26e anniversaire, aurait entendu une agitation dans le couloir et serait sortie pour voir ce qui se passait lorsqu’elle a vu les hommes armés et a tenté de l’attaquer.

Des témoins oculaires ont déclaré qu’elle l’avait repéré en train de viser un élève et, sans penser à sa propre sécurité, avait écrasé et mis l’élève en sécurité et avait payé pour son action héroïque de sa vie.

Ils ont dit qu’elle avait été laissée debout sur le chemin des balles et qu’après avoir été abattue, elle était décédée des suites de ses blessures.

Elle était diplômée de l’Université fédérale de Kazan avec mention et en 2018, elle avait pris la deuxième place du concours «professeur de l’année».

Ilnaz Galyaviev, 19 ans, maintenant détenu pour meurtre de masse, a affirmé qu’il était Dieu et qu’il avait un «monstre en moi» et a juré de tuer «une grande quantité de déchets biologiques».

Les enfants tués – quatre garçons et trois filles – ont été nommés Amir Shaikhutdinov, 14 ans, Amir Volkov, 15 ans, Amir Zaripov, 14 ans, Damir Gainutdinov, 14 ans, Zulfiya Galimzyanova, 15 ans, Ilziya Nagimullina, 14 ans, et Alisa Garifullina, 15 ans.

Sofia, une élève de la classe d’Alina, a déclaré: «Il s’avère qu’au lieu de sauver son fils, le professeur nous a sauvés…»

«Nous avons entendu de telles détonations plusieurs fois, il y avait un bruit étrange et les gens pleuraient», a-t-elle ajouté.

Lorsque les sauveteurs les ont sortis, «nous avons vu des fenêtres, des débris de portes sur le sol et nous nous sommes rendu compte que quelque chose de très terrible était définitivement arrivé», se souvient Sofia.

«Ce n’est qu’alors que nous avons compris que nous étions séparés par un seul mur de l’endroit où nos amis étaient morts.

«Nous avons réalisé que le maniaque avec l’arme aurait pu aussi nous atteindre.

Un camarade de classe, Daniyar, a déclaré: «Nous nous sommes assis par terre sous les bureaux de la rangée arrière et avons entendu une explosion et des coups de feu.

SANG DE L’ÉCOLE

«L’enseignant était avec nous tout le temps jusqu’à ce que les sauveteurs et les directeurs d’école frappent à la porte nous disent qu’il était prudent de sortir.

«Quand tout était fini et que nous étions sortis du bâtiment, l’enseignante a commencé à chercher son fils.

«Nous avons vu comment elle a appelé, pleuré, cherché son fils, mais ne pouvait pas le trouver.

Le suspect avait quitté l’école la même année où il a été rejoint par l’enseignant de 25 ans qu’il devait plus tard tirer et tuer. Il a été rapporté qu’il n’était jamais dans aucune de ses classes.

Il a apparemment publié des messages de haine sur les réseaux sociaux peu de temps avant le meurtre et a précédemment publié des messages, notamment annonçant qu’il «détestait tout le monde» et qu’il croyait être un Dieu.

Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a parlé de « grande tristesse » tandis que le chef du Tatarstan, Rustam Minnikhanov, a qualifié l’attaque de « tragédie majeure ».

Il a déclaré: « Nous sommes profondément attristés que cela se soit produit. »

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il réviserait les lois du pays sur le contrôle des armes à feu à la suite de la fusillade.