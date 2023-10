La mère de l’ancienne star de Disney l’a encouragée à se faire poser des implants mammaires lorsqu’elle était adolescente

La mère de l’ancienne star de Disney, Christy Carlson Romano, l’a encouragée à se faire poser des implants mammaires lorsqu’elle était adolescente.

Romano a parlé des « problèmes d’image corporelle » auxquels elle a été confrontée après le tournage de « Cadet Kelly » aux côtés de Hilary Duff.

« J’avais en fait eu des problèmes d’image corporelle après ‘Cadet Kelly’ – c’était très important », a révélé Romano lors de son podcast, « Vulnerable ». « Je portais cet uniforme très serré et rigide pour Jennifer Stone.

« Et je me souviens avoir vu – et cela revient souvent dans les mèmes – où je me trouvais face à face avec [Hilary Duff]et j’ai la poitrine complètement plate. »

« Ma mère m’a dit : ‘Christy, si tu veux avoir des implants mammaires, je veux juste te dire que c’est une option' », a déclaré l’ancienne actrice de « Even Stevens » à sa co-star de « Cadet Kelly », Andrea Lewis. . « Ce que je dirai, c’est que j’ai décidé d’aller jusqu’au bout. »

Romano a quelque peu défendu sa mère, Sharon Romano, en soulignant les différences entre les deux générations dans lesquelles elles ont grandi, tout en qualifiant cela de « moment de maman de scène ». Finalement, Romano a eu recours à des implants mammaires à l’âge de 18 ans.

Pour Lewis, son expérience de l’image corporelle lors du tournage du film à succès militaire de Disney en 2002 était « à l’opposé ».

« J’ai de gros seins, j’ai toujours eu de gros seins. J’avais déjà de gros seins et mon petit uniforme me donnait l’air d’une poitrine plate », a expliqué Lewis.

Romano et Lewis ont également discuté de leur temps de tournage de « Cadet Kelly », en le comparant au « camp d’été ».

« Je passais un bon moment avec vous », se souvient Romano. « En fait, j’ai vraiment apprécié mon temps avec Hilary. Elle était tellement excitée. Il y avait une telle ambiance à ce moment-là. C’était un tel camp d’été. »

Romano est devenu célèbre dans la série Disney Channel « Even Stevens », dans le rôle de la sœur aînée Ren Stevens de l’espiègle Louis Stevens de Shia LaBeouf. Elle a également exprimé le personnage principal de la série animée « Kim Possible » pour Disney.

Romano a parlé avec passion et ouvertement des pièges auxquels elle a été confrontée après avoir commencé sa carrière si tôt, tant personnels que financiers, et admet qu’elle en ressent encore les effets.

L’actrice ne s’identifie pas non plus comme une célébrité.

« Je pense que ‘personne publique’ a probablement plus de sens, ou maintenant créateur de contenu », avait-elle précédemment déclaré à Fox News Digital. « Je pense que le terme célébrité est tellement grossier et dépassé.

« Et c’est aussi extrêmement déclencheur parce que cela ajoute cet élément de qui vous êtes, quelle est votre pertinence et quelle est votre valeur dans la vie, et c’est tout simplement extrêmement déshumanisant à certains égards. »