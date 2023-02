La mère de Lana, la star de Love Island, veut qu’elle largue Ron et rencontre un insulaire de choc

La mère de LANA Jenkins veut désespérément que sa fille largue Ron Hall après qu’une autre bombe lui ait tourné la tête dans la villa de Love Island.

Il pourrait y avoir des problèmes au paradis pour la célèbre maquilleuse Lana, 25 ans, et le conseiller financier Ron, 26 ans, après l’arrivée de la nouvelle fille Samie Elishi dans la villa dimanche.

TVI

TVI

Ron a dit à plusieurs reprises à Lana que Samie était son “type sur papier” et a admis qu’il aimait la bombe brune, laissant Lana blessée par ses actions.

Rachel, la mère de Lana, a révélé qu’elle préférerait que sa fille s’associe au fermier Will Young.

Rachel a déclaré que la star de TikTok Will avait les “qualités qu’elle aimerait” et pense que la paire serait un meilleur match.

“Je pensais que Ron était son genre. Mais aussi, Will la fait rire. Elle aime aussi les animaux, alors j’ai pensé qu’il pourrait y avoir une petite étincelle avec Will », a déclaré Rachel à Heat Magazine.

“Ron a l’air vraiment gentil et Lana a l’air heureuse mais c’est le début. Cela ne fait que deux semaines.

“Personnellement, j’aime Will. Il la fait juste rire ! Lana a un rire contagieux et j’ai entendu ça plusieurs fois quand elle discutait avec lui.

“Je pense qu’il y a des qualités chez Will que Lana aimerait vraiment.”

Les fans de Love Island sont devenus furieux après que Ron ait été entendu dire à Lana qu’elle n’était pas son “type” dans l’épisode de lundi.

Après avoir dit à Lana qu’elle avait l’air “folle” et lui avoir picoré les lèvres, Ron a dit: “[Samie’s] une belle fille et à l’extérieur, elle est mon type. Mais je ne connais pas la fille. Je suis venu ici et je n’ai pas opté pour mon type, n’est-ce pas ?

« Il y a une raison pour laquelle…. Je pense que j’ai appris de mon erreur. Mais évidemment sur le papier, c’est mon type. Mais combien de fois cela a-t-il fonctionné… ? »

Un fan a fait rage: “Mon Dieu, combien de fois Ron va-t-il dire à Lana qu’elle n’est pas son genre.”

Un autre a ajouté: “Ron est tellement irrespectueux!”

Quelqu’un d’autre intervint : « Ron ne peut pas lire la pièce. Combien de fois va-t-il dire à Lana que Samie est son genre et pas elle.

Plus tard dans l’épisode, Ron – qui est en couple avec Lana – a été vu en train de discuter avec le coordinateur de l’agent immobilier Samie, 22 ans, en privé.

Quand elle lui a demandé quel était son « type », il a répondu : « Brune, bronzée. Vous. En gros, à l’extérieur, c’est tout ce que je recherche.

Chancelant son bras avec la dernière bombe de la villa, il a ajouté: “Je ne suis pas en couple avec Lana, je lui envoie essentiellement des textos. Mais tout le monde pense que je ne devrais pas envoyer de SMS à quelqu’un d’autre.

La maquilleuse Lana a été vue s’ouvrir dans la cabane de plage à propos de l’attirance évidente de Ron pour sa rivale amoureuse Samie.

Elle a admis: «Ce n’est tout simplement pas si agréable de se sentir deuxième. Je sais que Ron n’a rien dit de tel, mais j’ai l’impression que ça s’en vient.

Érotème

La mère de Lana pense que sa fille conviendrait mieux au fermier Will[/caption]