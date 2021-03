TEEN Mom La mère de Maci Bookout a ombragé l’ex Ryan Edwards de sa fille en plaisantant qu’il était « Kenny Rogers » avec des cheveux gris sauvages.

L’animosité entre Ryan et Maci s’est intensifiée au point que les deux familles se disputent maintenant.

Dans une tournure hilarante des événements, la mère de Maci a rejoint la querelle entre sa fille et Ryan alors qu’elle était d’accord avec un fan sur le fait que le père aux cheveux gris ressemble à Kenny.

Tout a commencé quand il y a quelques jours, la beauté rousse est allée sur Twitter pour claquer son bébé papa, écrivant: « Quand cette fille dit » ‘si cela a un effet sur vous voir B’ et alors il dit ‘elle fait tout ça time ‘Je suis comme tenir le foutu téléphone – est-ce que j’ai le contrôle sur son père bio montrant jusqu’à 5 des 100 événements scolaires / sportifs que Benny a? et pourquoi n’appelle-t-il jamais / envoie-t-il jamais un SMS à B? #TeenMomOG «

Un fan a ensuite répondu à son statut avec une photo de Kenny Rogers le comparant à Ryan alors qu’ils arboraient tous les deux des cheveux et une barbe gris similaires.

Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley puis a remarqué que la mère de Maci, Sharon, a ensuite commenté le tweet amusant et mentionné: « Ne fais pas Kenny comme ça! »

Sharon a ensuite consulté son propre Twitter pour donner son avis sur la situation, en écrivant: «Il n’a pas fallu un jour pour faire les dégâts. Il ne faudra pas un jour pour le réparer.

« Il faut beaucoup de travail et de temps pour regagner la confiance et le pardon. Certaines personnes ne veulent tout simplement pas faire le travail. »

La mère de Maci ombrage Ryan vient après que les fans aient dit il avait l’air complètement méconnaissable avec ses cheveux gris et sa barbe poivre et sel.

Ryan – qui a un fils de 12 ans Bentley avec Maci – a abandonné le look épuré des cheveux sauvages et du chaume dans l’épisode de mardi de Adolescent maman og.

Les téléspectateurs ont exprimé leur étonnement face à son apparition sur Reddit, avec un écrit: « Attendez, c’est réel ?? Je l’ai vu sur Twitter et j’ai pensé que c’était un mème

Un autre a ajouté: « C’est triste de le voir si ébouriffé. J’ai commencé à regarder à partir de la première saison et il était vraiment un gars génial.

« Peut-être encore s’il se rangeait et prenait soin de lui. »

Un troisième a posté: « Selon google, Ryan Edwards a 33 ans. Omg. »

Ryan a lutté contre la drogue pendant des années et a été en cure de désintoxication à plusieurs reprises et a fait face à plusieurs arrestations liées à la drogue.

Il a une relation tendue avec son ex-fiancée Maci, 29 ans, et leur fils Bentley en raison de son ancienne dépendance.

Leur relation est tellement tendue que Maci aurait eu Ryan et toute sa famille mis à la porte de Teen Mom OG.

La femme de Ryan, Mackenzie, 25 ans, a réclamé Maci a fait renvoyer la famille Edwards pour «représailles» après que Larry ait affronté et combattu avec son mari à la réunion.

Ryan a déclaré en exclusivité au Sun: «Maci a peur que ma mère et mon père commencent à dire la vérité.

«Elle se battra toujours pour nous faire sortir de la série.»

Ryan a dit que même s’il ne pouvait pas parler au nom de ses parents, il ne le croyait pas et Mackenzie reviendrait à Adolescent maman og.

Il a poursuivi: «MTV ne représente vraiment rien en quoi nous croyons ou soutenons.»

Ryan avait précédemment déclaré au Sun que le tirer ne l’a pas dérangé.

Il a déclaré: « Je n’ai vraiment pas beaucoup réfléchi à MTV maintenant que j’ai mon propre atelier de fabrication. »

Le soleil était le premier à signaler les tirs, comme Larry l’a dit précédemment: «Nous, la famille, avons été licenciés de l’émission par le réseau. C’est incroyable. »

Bien que Larry n’ait pas pu confirmer pourquoi la famille avait été relâchée, il a admis Maci était «tellement en colère» contre lui à la réunion pour avoir prétendu qu’ils n’avaient pas vu Bentley depuis un mois.

Il a ajouté: «Nous avons eu tellement de problèmes.»

Une source a dit Le tour d’horizon de la réalité d’Ashley que Maci a fait virer la famille.

L’initié a déclaré à la sortie: «Ryan et Mackenzie, ainsi que Jen et Larry, étaient tous sur un appel avec la production mardi les informant qu’ils ne seront plus dans l’émission à l’avenir.

«Les Edwards ont été informés que les représentants de Maci voulaient prendre une direction différente et mettre en valeur toutes ses capacités. Maci est allée à la production et a expliqué qu’elle voulait que son histoire couvre toutes les parties de sa vie et ne se concentre plus sur Ryan et sa famille.

L’initié a affirmé que revenir dans le futur était une option, car « ils étaient simplement mis de côté en ce moment. »

Le point de vente a rapporté que la famille ferait une apparition la saison prochaine pour discuter du combat pour les retrouvailles.

Mackenzie a dit sans une boule de cristal de Le rôle de Maci dans les tirs: «Nous avons reçu un appel de MTV et l’agent de Maci est allé au-dessus de leurs têtes et est allé à Viacom.

« Ils ont dit qu’ils voulaient se concentrer sur toutes les capacités de Maci et tout ce qu’elle fait et nous avons pris le temps de l’émission qu’elle pourrait utiliser pour montrer tout cela. »

«D’un autre côté, ils ont dit que lorsqu’elle ne remplissait pas ses obligations ou qu’elle n’avait pas assez de contenu, ils nous rappelleraient.

«À peu près Ryan a dit:« Non. Nous allons passer à autre chose, nous allons vivre nos vies, nous allons faire notre travail et avoir une vie normale. Ne perdez pas votre temps ou votre le souffle revient. »

Elle a poursuivi: «Ils ont dit qu’ils pouvaient lire entre les lignes et que c’était plus comme une chose de colère et plus comme un accord de type représailles après que Jen, Larry et Taylor s’y soient engagés.

« Ses tweets ultérieurs qu’elle a eu … c’est plus un truc de type » Je vais vous montrer qui est le patron « en colère.

« Et malheureusement, la vérité est qu’elle appelle les coups de feu ici, c’est son émission. C’est ce que c’est, c’est bien. »

Les licenciements surviennent après que MTV a publié un teaser de l’émission de réunion de Larry se lève pour affronter Taylor lors d’une dispute.