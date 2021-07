La mère de l’adolescente Farrah Abraham, Debra, partage une rare vidéo en train de boire des bières avec son mari David après avoir nié les rumeurs partagées

TEEN Mom Farrah Abraham, la mère de Debra Danielson, a partagé une vidéo rare alors qu’elle buvait des bières avec son mari David Merz après avoir démenti les rumeurs partagées.

Debra, 63 ans, et David célébraient au Firkin Good Beer Fest le Instagram.

5 David buvait de la bière verte Crédits : ddanielsen1/Instagram

5 Debra pensait que sa bière verte était «belle» Crédits : ddanielsen1/Instagram

Dans la courte vidéo, David a montré sa bière verte, que Debra a trouvée « belle » et « rafraichissante ».

Dans la légende de la vidéo, la star de la télévision a écrit qu’ils s’amusaient « tellement » au festival de la bière.

Elle a demandé : « Quelle est votre bière préférée ?

Sur elle Youtube canal, les deux ont continué à avaler différents échantillons de bière tout en se promenant.

FÊTE DE LA BIÈRE

La personnalité de la télévision a déclaré: « J’espère que vous apprécierez! J’espère que vous aimez l’une de nos bières que nous avons ici et que vous venez les classer et les évaluer pour nous! »

En avril, Debra a déclaré au Sun que son mari l’avait aidée à « guérir » de ses relations passées, qui, selon elle, étaient «dysfonctionnel. »

Malgré les suppositions des fans selon lesquelles les deux hommes avaient rompu – qui étaient basées sur le sujet de ses récentes sorties musicales – le Maman ado la star a insisté sur le fait que les deux « se portent à merveille ».

Debra a expliqué que son album de rap « parle de mon parcours amoureux/fiancé.

« Mon mari est le partenaire idéal pour que je guérisse et réalise à quel point ces autres étaient dysfonctionnels. »

‘MATCH PARFAIT’

Elle a poursuivi: « Le 4/20, ma chanson ‘In Love With Me’ est comme ma chanson préférée sur mon voyage.

« C’est moi tout le long. Je m’attends à ce que beaucoup s’identifient aux paroles et trouvent la guérison et l’autonomisation pour s’aimer et ne pas se blâmer leur situation. »

Debra et David s’étaient mariés en novembre 2017.

Elle était auparavant mariée à Michael Abraham, 64 ans, dont elle a divorcé en 2010.

‘JAZZERCISE’

Au cours d’un épisode de Ados Maman OG, Farrah a partagé un moment tendu avec son nouveau beau-père.

David a réprimandé la star de MTV pour avoir canalisé la négativité envers sa mère, ce qui a poussé Farrah à sortir de la pièce en larmes.

Le petit ami de Farrah, Simon Saran, a également répandu une rumeur selon laquelle David avait dragué la fille avant de passer à sa mère, bien que cela n’ait pas été confirmé.

Récemment, Farrah, 30 ans, travaillait dans un soutien-gorge de sport et un short dans un nouvelle vidéo bizarre, qui avait été publié sur Reddit.

le Maman ado La star a rebondi sur un ballon d’exercice pendant qu’elle tirait les câbles vers un appareil de musculation.

L’utilisateur de Reddit a sous-titré la vidéo: « Farrah va commencer à enseigner Jazzercise avec son diplôme de Havard. Sa coordination est top! »

Une chaîne de commentaires a suivi de Maman ado les fans qui ont remis en question la séance de gym « bizarre ».

5 Debra a dit que David était un « match parfait pour que je guérisse » Crédit : Instagram/Debra Danielsen

5 Farrah portait des lunettes, un chemisier blanc et une jupe assortie Crédit : La Méga Agence