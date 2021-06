La mère de l’adolescente Farrah Abraham, Debra, applaudit le troll après avoir été déchirée comme «absurde» par les fans pour une tenue bizarre

ADO La mère de Farrah Abraham, une ancienne maman, Debra Danielsen, a applaudi un troll.

La femme de 63 ans s’est défendue après avoir été qualifiée d' »absurde » par des fans pour avoir porté une tenue bizarre.

dix Debra a applaudi un troll Crédit : Instagram/Debra Danielsen

dix L’ancienne star de télé-réalité s’est fait arnaquer pour sa tenue « absurde » Crédit : Instagram/Debra Danielsen

dix Un fan a déclaré que son comportement était « préoccupant » Crédit : Instagram/Debra Danielsen

Vendredi, Debra a pris Instagram pour partager une vidéo d’elle-même réfléchissant à « conduire à l’autre bout du monde ».

Tout en portant des lunettes de soleil en forme de flammes, un chapeau noir avec de mini boutons de manchette en argent, un haut rose et un gilet noir, elle a déclaré à ses abonnés : « J’ai parcouru plus de 3 000 miles au cours des 10 derniers jours, 12 jours.

Alors que sa musique originale jouait en arrière-plan, la mère de Farrah a ajouté : « J’ai vu de beaux endroits, j’ai rencontré de très bons fans. J’ai passé un bon moment. »

Alors que l’ambiance générale de la vidéo était positive, un certain nombre de critiques se sont rendus dans la section des commentaires pour critiquer l’ancien MTV star pour sa tenue et son comportement uniques.

Une personne a écrit : « Quel genre de drogues faut-il prendre pour agir de cette façon à cet âge ? C’est honnêtement absurde et inquiétant.

dix Debra a mis en ligne une vidéo sur un récent voyage sur la route vendredi Crédit : Instagram/Debra Danielsen

dix Les fans se sont rendus sur Instagram pour critiquer la mère de Farrah Crédit : Instagram/Debra Danielsen

Debra a applaudi en ajoutant deux emojis qui pleuraient de rire et en écrivant: « Vraiment ??? »

Aux côtés des emojis choqués, un autre troll a commenté : « WTF ».

le Maman ado alun a répondu: « Amusez-vous et célébrez. »

Le contrecoup de son clip actuel n’est pas la première fois que Debra est critiquée, car les fans ont déjà critiqué la personnalité de la télévision pour avoir porté un body transparent en mai.

Debra – qui porte le nom de rap qui s’appelle DebzOG – a choqué les fans en téléchargeant un clip d’elle dansant dans le haut en maille Louis Vuitton imprimé, qui a révélé son soutien-gorge et ses sous-vêtements string.

dix Debra avait auparavant choqué les fans en portant un body transparent Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

dix Les fans de Teen Mom n’étaient pas gentils avec le clip « bizarre » Crédits : Instagram/ddanielsen1

dix Debra est surtout connue comme la mère de Farrah, l’ancienne de Teen Mom

Elle a légendé le clip : « Comme vous pouvez le voir, je suis EXCITEE que mon nouvel album sorte bientôt pour vous tous ;). »

Les fans sur Reddit se sont moqués FarrahLa maman de , qui a travaillé sur sa carrière musicale et prévoit de sortir un album complet bientôt, sur le clip « bizarre ».

Un utilisateur a plaisanté: « Quand vous commandez Madonna sur Wish. »

Plus récemment, les fans de MTV n’étaient pas gentils quand Debra a partagé une vidéo d’elle-même interprétant sa « nouvelle chanson » avec sa petite-fille de 12 ans, Sophia.

Sophia a souri tout au long de la vidéo, tandis que Debra a dramatiquement synchronisé les paroles de sa chanson Nothing at All.

dix Farrah est la mère de Sophia, 12 ans Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Un certain nombre de fans de Teen Mom se sont précipités vers la section des commentaires pour claquer Debra, comme une personne a écrit: « Vous pouvez dire que Sophia grince des dents. C’est trop. »

Un autre a ajouté : « LMAO. Pauvre Sophia, embarrassante. »

Un troisième a sonné: « J’ai un embarras de seconde main. »