TEEN La mère de Farrah Abraham, Debra Danielsen, a été qualifiée d' »embarrassante » après avoir interprété sa « nouvelle chanson » avec sa petite-fille Sophia.

La femme de 63 ans a partagé un clip avec sa petite-fille de 12 ans sur TIC Tac.

Sophia a souri tout au long de la vidéo, tandis que Debra a dramatiquement synchronisé les paroles de sa chanson Nothing at All.

Debra a chanté : « Je garde mon sourire, mais les souvenirs me hantent. Je rêve de ton contact et de la façon dont tu pourrais me tenir. Pourquoi ne m’aimeras-tu pas ? »

La mère de Farrah a incliné la tête vers sa petite-fille tout au long du clip, qu’elle a légendé : « Avez-vous déjà entendu ma nouvelle chanson ‘Nothing at All’ ?! »

La légende se terminait par les hashtags #debzog et #debradanielsen.

Un certain nombre de fans de Teen Mom se sont précipités dans la section des commentaires pour critiquer Debra.

Une personne a écrit: « Vous pouvez dire que Sophia grince des dents. C’est trop. »

Un autre a ajouté : « LMAO. Pauvre Sophia, embarrassante. »

Un troisième a sonné: « J’ai un embarras de seconde main. »

La critique a continué, comme un autre MTV fan a écrit: « Est-ce une blague? Doit être. »

Farrah, 30 ans, est devenu célèbre en jouant dans 16 & Enceinte et plus tard Maman ado.

Sa relation avec Debra a souvent été décrite comme turbulente dans la série, bien que la famille semble être bien placée.

De retour en mai, Farrah a partagé une vidéo avec Debra et Sophia sur son histoire Instagram.

Quelques jours avant que Farrah ne partage le clip, Les fans de Teen Mom ont critiqué Debra pour avoir sauté dans son salon dans un ensemble transparent.

Debra – qui publie de la musique rap sous le nom de DebzOG – a mis en ligne une vidéo d’elle sur Instagram danser dans un pantalon noir transparent et un haut en maille imprimé Louis Vuitton, qui révélait son soutien-gorge et ses sous-vêtements string.

Elle a légendé le post : « Comme vous pouvez le voir, je suis EXCITEE que mon nouvel album sorte bientôt pour vous tous ;). »

Les fans se sont tournés vers Reddit pour se moquer de la mère de Farrah, qui a travaillé sur sa carrière musicale et prévoit de sortir un album complet bientôt.

Un utilisateur a plaisanté: « Quand vous commandez Madonna sur Wish. »

Une autre ne pouvait pas « croire » que l’ancienne star de télé-réalité essaie toujours d’être une rappeuse et publie des clips d’elle-même portant des vêtements révélateurs pour promouvoir sa musique.

Un troisième a écrit: « Omg, elle doit arrêter.. Sérieusement, arrêtez-vous. »

D’autres ont qualifié la vidéo de « cauchemar littéral » et ont déclaré qu’ils « ne comprennent donc pas sa vie ».

Le mois dernier, Debra a inquiété les fans après avoir publié un clip d’elle chanter une de ses chansons lors d’une courte vidéo d’entraînement.

De nombreux fans de Teen Mom ont exprimé leur inquiétude concernant le choix de carrière de Debra, d’autant plus que certains pensent qu’elle « ne peut pas chanter pour sauver sa vie ».

Tout en faisant la promotion de sa carrière de chanteuse, Debra a porté d’autres tenues audacieuses qui comprennent un pantalon bleu découpé et un haut licou en cuir noir.