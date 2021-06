La mère de la victime, Ekta Sharma, rompt enfin son silence, Divya Khosla Kumar répond

Après que l’acteur de télévision populaire Pearl V Puri a été arrêté la semaine dernière pour avoir prétendument violé une mineure, l’industrie de la télévision est devenue frénétique. L’incident présumé a eu lieu sur les plateaux de l’émission ‘Bepanah Pyaar in 2019’. La victime qui est mineure avait l’habitude de visiter les plateaux de la série avec sa mère, Ekta Sharma, qui faisait partie de la distribution. Une foule de célébrités, dont Ekta Kapoor et Nia Sharma, entre autres, ont apporté leur soutien à Pearl.

Lundi 7 juin, Divya Khosla Kumar dans une longue note sur Instagram a affirmé que Pearl était innocent et a interrogé Ekta sur son silence à ce sujet. Plus tard dans la journée, Ekta a utilisé ses réseaux sociaux pour briser son silence.

Dans un long message, Ekta a écrit : « Beaucoup de gens m’appellent et me demandent de venir dans les médias et de parler. Mon silence ne doit pas être interprété comme ma faiblesse. Mon respect et ma foi dans la magistrature m’ont poussé à franchir cette étape. Beaucoup de gens ont choisi de me ridiculiser, moi et ma fille en public, ce qui n’est pas autorisé par la loi. Publier le nom d’une victime en public est une infraction. Je choisis de garder le silence car je ne suis pas le plaignant dans l’affaire. Tout ce qui est vrai sortira. L’affaire est en instance et je ne parle donc à personne car l’affaire de garde est en instance devant la Haute Cour et c’est ma demande sincère à tous de ne pas vous moquer du système juridique car j’ai fait ma déclaration aux autorités concernées. . Que la vérité prévale », a-t-elle écrit.

Divya Khosla Kumar et Pearl s’étaient récemment associés pour le clip, ‘Teri Aankhon Me’. Répondant au message d’Ekta, elle a commenté : « Pearl a perdu son père récemment, sa mère est atteinte d’un cancer… elle n’a personne pour l’aider… elle m’a appelé à plusieurs reprises en pleurant… Il a été mis derrière les barreaux. dans une affaire de viol sous des sections si fortes qu’il n’y a pas de caution … Le tribunal de grande instance est fermé en raison de Covid et de vacances …. en attendant, si quelque chose arrive à la mère de Pearls, qui devrions-nous tenir pour responsable ???? Parce que la loi prendra son temps …. Vous avez assez de temps mais une personne âgée souffrant d’un cancer …. Vous rendez-vous compte de la sensibilité de l’affaire dans son ensemble ?

Divya s’est rendue mardi sur son compte Instagram et a demandé une caution pour Pearl. Elle a donné les raisons pour lesquelles elle soutient l’acteur et pense qu’il devrait au moins avoir la possibilité de prouver son innocence.

Kumar a déclaré lundi dans son message que Pearl était piégé par le père d’un mineur qui se bat pour la garde d’Ekta et a utilisé Pearl dans l’affaire à son profit. Découvrez son article ici :

Pearl V Puri a été arrêté le 4 juin. Il aurait violé une mineure en 2019. Une affaire a été enregistrée en vertu de la loi POCSO et il est en détention judiciaire de 14 jours.