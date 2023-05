La mère de la victime d’Uvalde persévère en enseignant et en se connectant avec la mémoire de sa fille

UVALDE, Texas (AP) – La première chose que Veronica Mata voit lorsqu’elle se réveille chaque jour est sa fille de 10 ans, Tess, qui lui sourit à partir d’une photo perchée sur sa table de chevet.

S’adressant à l’image silencieuse de l’enfant qu’elle a perdu dans l’une des fusillades de masse les plus notoires des États-Unis, Mata demande le courage de continuer et d’être un bon enseignant.

« Je viens de le regarder et je lui dis simplement: » Tess, donne-moi la force, petite fille. Aidez-moi à me lever.

Tout au long de la journée, tous les jours, Mata porte sa fille avec elle : « Tess 10 » est écrit sur sa plaque d’immatriculation. Suspendu au bracelet en argent qu’elle porte à son poignet gauche se trouve un charme qui dit « Uvalde Strong ». Le slogan, adopté par d’autres villes américaines après des tueries de masse, est devenu le mantra de sa ville après que Tess, 18 autres élèves de quatrième année et leurs deux professeurs ont été abattus à la Robb Elementary School le 24 mai 2022.

Au cours d’une décennie remplie de massacres, dont beaucoup impliquent des fusillades, Uvalde se démarque – à la fois par le jeune âge de la plupart de ses victimes et par la réponse catastrophique des forces de l’ordre. Près de 400 fonctionnaires lourdement armés se sont précipités vers l’école mais ont attendu plus d’une heure avant que l’un d’eux n’affronte et ne tue le tireur. Les familles outrées des enfants tués ont exigé des réponses et des comptes à rendre. Un an après les tueries, ils n’ont pas eu grand-chose non plus.

Pourtant, comme les survivants et les proches des victimes abattues lors de précédentes fusillades de masse, les habitants d’Uvalde doivent trouver des moyens de continuer, même s’ils s’arrêtent pour commémorer le premier anniversaire de la tragédie.

Mata trouve qu’il est utile d’avoir une routine quotidienne : pendant son court trajet vers son travail à l’école primaire de Dalton, elle écoute Olivia Rodrigo, Ed Sheeran et Taylor Swift, des artistes présentés dans une liste de lecture que Tess a composée quelques semaines avant sa mort.

Mata traverse le centre-ville en voiture : devant le centre civique où elle a découvert que Tess avait été tuée, et à travers la place de la ville, où des croix commémorent les 21 vies perdues. Puis quelques pâtés de maisons derrière la place pour visiter une peinture murale colorée honorant la vie de sa fille.

Le portrait peint réaliste – l’une des nombreuses peintures murales ornant les côtés des bâtiments d’Uvalde en l’honneur de chacune des victimes – montre une Tess souriante faisant le signe de la paix avec sa main droite. Juste derrière elle se trouve l’image de l’un des joueurs de son équipe de baseball bien-aimée des Astros de Houston et d’elle-même en uniforme, tenant une batte. « Je ne peux pas, j’ai du softball », proclame un grand emblème collé à côté. Une version peinte de son chat bien-aimé Oliver marche le long du mur vers elle. Un logo TikTok sur la peinture murale rappelle à quel point Tess aimait imiter les danses virales – ses interprétations existent toujours sur le téléphone de sa mère.

Mata se gare, dit bonjour, puis s’en va.

ENSEIGNER À TRAVERS LE CHAGRIN

Mata, enseignante de maternelle à l’école élémentaire Dalton, est retournée en classe à la rentrée 2022-2023 pour sa 12e année.

Elle se demande comment elle assurerait la sécurité de ses élèves si un tireur entrait dans sa classe à un moment où les massacres à travers le pays dépassent des niveaux records.

« Où vais-je cacher 20 étudiants ? » elle se souvient avoir demandé à son mari quand elle avait nettoyé la chambre l’été dernier.

Depuis, elle a réorganisé ses armoires afin qu’elles puissent être cachées derrière et nettoyé les placards pour créer des cachettes potentielles.

LE JOUR DU TOURNAGE

Il était tard le matin du 24 mai 2022, lorsque Mata a appris que l’école de Tess, Robb Elementary, puis la sienne étaient fermées. En soi, ce n’était pas terriblement alarmant ; les écoles ont souvent pris de telles mesures, a-t-elle déclaré, en réponse aux fréquentes poursuites policières impliquant des personnes essayant de traverser illégalement la frontière Texas-Mexique à seulement une heure de route.

Mais lorsque d’autres enseignants ont commencé à recevoir des appels indiquant qu’il y avait un tireur à l’intérieur de Robb, son cœur a commencé à marteler dans sa poitrine. Elle a appelé son mari, Jerry, qui conduisait déjà vers l’école, et est restée au téléphone avec lui alors qu’il se déplaçait dans des rues débordant de policiers et de premiers intervenants.

Puis, elle a entendu des coups de feu. Les coups de feu, lui a dit son mari, étaient venus du côté du bâtiment abritant l’aile de quatrième année de leur fille. Il a dit qu’il devait y aller et a raccroché. Mata a essayé de contacter les professeurs de Tess, qui répondaient généralement rapidement aux SMS et aux e-mails. Pas de réponse.

Après avoir obtenu la permission de son propre directeur de partir, Mata s’est précipitée vers le centre civique de la ville, où des bus déposaient les élèves de Robb, et a regardé avec anxiété une liste de salles de classe qui avaient été évacuées en toute sécurité. Tess n’en faisait pas partie.

Elle et son mari ont été redirigés vers l’hôpital, mais on leur a dit que personne correspondant à la description de Tess n’avait été admis. Un responsable lui a dit qu’elle pourrait obtenir plus d’informations en retournant au Civic Center. Là, à 23h30, elle a dit qu’elle et son mari avaient vécu « ce qu’aucun père et mère ne devrait avoir à vivre »: la nouvelle que Tess avait été tuée.

CE N’EST PLUS LA MÊME VILLE

Uvalde – son paysage et son aura – ont été à jamais modifiés par les tueries. Les visiteurs qui passaient autrefois pour se rendre à la rivière Frio ralentissent maintenant pour voir les croix installées à l’entrée de la petite ville; le « Uvalde Strong » écrit en peinture écaillée sur les vitrines ; et le bâtiment abandonné de l’école élémentaire Robb, qui reste fermé et gardé quotidiennement par des soldats de l’État.

Les fermetures d’écoles et les exercices sont monnaie courante alors que les tensions montent le long de la frontière internationale voisine.

« Les enfants que je connais qui étaient dans la classe de Tess … ils sont morts de peur tous les jours », a déclaré Mata. « Aucune quantité d’exercices, aucune quantité d’entraînement ne pourra jamais vous préparer à un type de guerre comme celui-là. »

Les mardis, Mata et les autres familles des victimes font le trajet de trois heures jusqu’à la capitale d’Austin pour plaider en faveur d’une législation sur la sécurité des armes à feu dans le plus grand État rouge du pays. Les tentatives visant à relever l’âge minimum d’achat des fusils semi-automatiques de 18 à 21 ans ont été interrompues dans les deux chambres législatives dirigées par le GOP, malgré quelques votes républicains favorables.

UN CHAGRIN GLOBAL

Les souvenirs du 24 mai hantent Mata et son mari. Il y a des jours, dit-elle, où elle doit sortir de sa classe pour se ressaisir ou exprimer son chagrin.

C’est alors qu’elle se tourne vers un collègue enseignant qui, selon elle, a été « le dernier à avoir jamais fait un câlin à mon bébé », à la suite d’une cérémonie de remise de prix à Robb Elementary.

L’amie lui a dit: « Elle a ramassé ses lunettes, comme elle le fait toujours, et s’enfuit, et je lui ai fait le plus gros câlin de tous les temps et elle a dit: ‘Dis à ma mère que je dis bonjour et que je l’aime.' »

ESSAYER DE DIRE AU REVOIR

Récemment, Veronica et Jerry ont célébré la remise des diplômes de leur fille aînée, Faith, à la Texas State University. Tess avait appris à nager pour pouvoir rejoindre sa sœur dans la tradition de sauter dans la rivière voisine après le début.

Cet été, la famille prévoit de tout remettre dans la chambre de Tess comme elle l’a laissé avant que les inondations ne les obligent à déplacer certaines de ses affaires. Les cadeaux qu’ils ont reçus de personnes en sa mémoire – roses préservées, bibelots, art, un maillot Astros signé – couvrent chaque endroit de la pièce sauf un, sur le lit, où Oliver le chat attend patiemment son retour.

UNE VISITE QUOTIDIENNE

Une fois la journée d’école terminée, Mata rentre chez elle, dîne avec son mari, puis se rend au cimetière.

Elle nettoie soigneusement la tombe de sa fille, une pierre tombale en granit gris poli ornée de la photo de Tess, puis s’assoit devant sur un banc en marbre noir décoré de papillons dans les couleurs lavande et sarcelle préférées de Tess. Elle raconte à Tess sa journée, ses conversations avec Faith et comment les choses se sont passées à Austin cette semaine-là. Et elle demande à sa fille des conseils sur la meilleure voie à suivre, la force de continuer un autre jour.

« Très bien, bébé, je te verrai plus tard. Je t’aime », dit Mata en s’éloignant.

Elle reviendra demain.

Acacia Coronado, L’Associated Press