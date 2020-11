La mère de la star stricte Maisie Smith avertit que l’adolescente est “ vulnérable et nerveuse ” dans les coulisses

La mère de Maisie Smith, star de Strictly Come Dancing, a fait part de son inquiétude quant au fait que l’adolescente ait été laissée “ bouleversée et vulnérable ” alors qu’elle participait à l’émission.

À 19 ans, Maisie – qui joue sur le feuilleton BBC EastEnders – est la plus jeune candidate du concours 2020 Strictly.

Alors que la pandémie de coronavirus en cours a forcé le public habituel d’amis et de famille à être retiré du spectacle – ce qui signifie que les stars et les danseurs professionnels n’ont pas le même niveau de soutien sur lequel ils pourraient normalement compter.

Au cours des deux dernières semaines, Maisie et sa partenaire de danse, Gorka Márquez, 30 ans, ont été placées dans les deux dernières – mais sauvées par les juges après une danse.







(Image: BBC)



Cependant, la mère de Maisie, Julia, craint que sa fille ne soit aux prises avec la pression d’être dans la série – et ne puisse pas se tourner vers sa famille pour obtenir du soutien.

S’adressant au Daily Mail, Mme Smith a déclaré: «En tant que parent, ce n’est pas pour elle de gagner, ce n’est pas pour elle d’être au sommet du classement à mes yeux, à mon avis. C’est voir ma fille bouleversée et vulnérable.

«Au début, mon mari et moi étions autorisés à nous asseoir dans le public… et elle regardait par-dessus et nous lui donnions un gros pouce en l’air et elle a dit que cela lui manquait.







(Image: INSTAGRAM)



«Sachant que nous sommes loin d’être proches, je ressens sa vulnérabilité, donc ça a été assez larmoyant.

Mme Smith a poursuivi en expliquant que l’émission lui donnait des nuits blanches alors qu’elle s’inquiétait pour sa jeune fille.

Elle a poursuivi: «Les deux derniers week-ends ont été… vous savez, je n’ai pas dormi dimanche soir. Je suis resté debout pendant trois heures à faire les cent pas dans la nuit, en pensant: «Comment puis-je l’aider?







(Image: PA)



«Si c’était une autre année que l’année Covid, ça pourrait être tellement mieux qu’elle rentre à la maison, je lui ferais un bon repas avec tous ses légumes et nous en parlerions, et tout irait bien. “

Plus tôt cette semaine, Maisie a révélé qu’elle avait reçu des mots d’encouragement de l’ancien champion de Strictly Kevin Clifton après son choc proche des éliminations.

Elle a déclaré à This Morning mercredi: “J’ai reçu tellement de messages d’anciens concurrents de Strictly et même de Kevin qui disaient simplement: ‘Ne le prenez pas personnellement, ne vous inquiétez pas pour ça, cela arrive à tout le monde dans l’émission’.







(Image: BBC)



“Tout le monde traverse des hauts et des bas donc je ne laisse pas ça m’atteindre. Nous sommes toujours là et nous allons passer au travers.”

Ce week-end, Maisie et Gorka sortiront du Quickstep avec When You’re Smiling d’Andy Williams.

Strictly Come Dancing continue sur BBC One ce soir à 19h15.