La mère de la star des Chiefs de Kansas City accusée d’avoir volé un colis

Caméra en anneau images obtenues et publiées par TMZ une femme portant un maillot des Chiefs avec le maillot « Momma Rice » dans le dos et le numéro 4 dessus passe devant la caméra et regarde droit dans l’objectif en passant.

Quelques instants plus tard, la femme revient et utilise son pied pour faire glisser le colis dans le couloir. Malheureusement pour elle, alors qu’elle aurait pu penser qu’elle était hors de vue de la caméra, on voit la femme se pencher pour attraper le paquet et celui-ci est clairement dans sa main alors qu’elle s’éloigne.

L’incident s’est produit dimanche, quelques heures seulement après que les Chiefs ont remporté une victoire de 17-10 contre les Chargers, hôtes.

Selon TMZ, le propriétaire a acheté deux disques vinyles en édition limitée de la star de la musique en herbe Chappell Roan d’Urban Outfitters.

La voisine a déclaré au point de vente qu’elle avait tenté de résoudre le problème avec Kearney, Rice et le bureau de location d’appartements pour récupérer les articles, mais sans succès.

TMZ a également rapporté que les forces de l’ordre locales avaient confirmé qu’un rapport avait été déposé mercredi concernant le vol.