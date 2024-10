La mère de la star de YouTube Piper Rockelle règle le procès des influenceurs

Les créateurs de contenu adolescents qui ont affirmé dans un procès avoir été agressés « émotionnellement, physiquement et parfois sexuellement » par la mère de l’influenceuse populaire YouTube Piper Rockelle ont réglé l’affaire pour 1,85 million de dollars.

L’accord, annoncé mardi, a marqué la fin d’une saga explosive qui a mis en lumière le monde trouble et souvent non réglementé des enfants stars des médias sociaux qui gagnent de grosses sommes d’argent en ligne.

En janvier 2022, 11 jeunes acteurs connus sous le nom de « The Squad » et leurs tuteurs ont déposé une plainte auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, alléguant que la mère de Rockelle, Tiffany Smith, ne les avait pas correctement rémunérés pour leur travail. Rockelle, qui compte 12 millions d’abonnés sur YouTube, a généré une grande partie de sa base de fans grâce à des sketchs filmés avec ses amis dans lesquels ils faisaient des farces, des danses et des défis.

Bien que Rockelle gagnait jusqu’à 625 000 $ par mois, les anciens membres de Squad ont affirmé dans leur procès qu’ils travaillaient souvent sans repas ni pauses et ne recevaient pas de scolarité sur le plateau. Une enquête du Times de 2022 sur les affaires de Rockelle a également fait état d’allégations plus graves : certains enfants ont déclaré que Smith avait proposé de montrer à une fille de 11 ans comment pratiquer le sexe oral, avait envoyé les sous-vêtements de sa fille à des hommes et avait touché certains membres de l’équipe de manière inappropriée – se faisant parfois passer pour la voix. d’un chat mort en le faisant.

Smith et Hunter Hill, son petit-ami et collègue d’alors, ont nié les allégations du procès. Ils n’ont pas répondu à une demande de commentaires envoyée cette semaine à leur avocat, Kenneth Ingber.

Matthew Sarelson, qui représentait l’équipe, a déclaré que le règlement permettait au groupe d’éviter un procès qui, selon lui, aurait pris des mois et « obligeait les enfants, leurs parents, leurs amis et leurs médecins à témoigner sur des choses que les enfants ont laissées derrière eux ». .»

Les plaignants réclamaient initialement au moins 22 millions de dollars de dommages et intérêts.

« Je suis heureux et soulagé pour mes clients », a écrit Sarelson dans un e-mail, « 11 enfants qui ont enduré un environnement abusif et ont eu le courage de s’exprimer publiquement. »

La maison de Los Angeles de Tiffany Smith et Piper Rockelle, photographiée en 2022. De nombreuses vidéos du Squad ont été tournées sur la propriété. (Ricardo DeAratanha/Los Angeles Times)

Au cœur du procès se trouvait ce que les critiques ont appelé l’atmosphère du Far West en matière de création de contenu, en particulier lorsque les créateurs sont des enfants et des adolescents travaillant dans des maisons privées avec l’aide d’adultes et d’autres tuteurs. Les lois sur le travail des enfants – qui s’appliquent aux créateurs de médias sociaux – ne sont pas souvent appliquées. Les groupes de défense des enfants artistes, notamment un groupe basé à Los Angeles appelé BizParentz, ont fait pression en faveur d’une réforme de la réglementation, mais ont eu du mal à réviser les protections pour les enfants travaillant en ligne.

Parce que Smith agissait essentiellement en tant qu’employeur de l’équipe, ont déclaré de nombreux parents d’enfants, ils étaient convaincus qu’elle suivait les directives. La Californie possède certaines des protections des enfants artistes les plus strictes du pays, exigeant une journée de travail maximale de huit heures, trois heures par jour de semaine d’enseignement scolaire sur le plateau et un professeur de studio/assistant social agréé par l’État présent à tout moment. De plus, les enfants artistes sont censés conserver 100 % de leurs gains. De nombreux créateurs de contenu pour enfants occupent cependant une zone grise juridique.

« Il existe une énorme incertitude quant aux lois du travail qui s’appliquent dans le contexte du tournage d’une vidéo YouTube à la maison, avec un iPhone », a déclaré l’avocat de Smith, Ingber, au Times lors de l’enquête. « À quel moment est-ce une production professionnelle ?

Avant le procès du Squad, Rockelle gagnait entre 4,2 et 7,5 millions de dollars par an. À la suite de ces allégations, YouTube a démonétisé sa chaîne, ce qui a fait perdre à son entreprise entre 300 000 et 500 000 dollars par mois, selon les archives judiciaires. En 2022, Smith a déclaré au Times qu’elle pensait que les réclamations découlaient de la « jalousie financière des plaignants envers une fille de 15 ans ».

Sophie Fergi photographiée chez elle à Los Angeles en 2022. (Mariah Tauger/Los Angeles Times)

Mais Heather Trim, la mère de Sophie Fergi, ancienne membre de la Squad, a déclaré mercredi que « le procès n’a jamais été une question d’argent. Il s’agissait de dénoncer une industrie non réglementée et les personnes qui en profitent.

Dans la plainte judiciaire, Fergi – qui vivait dans une maison avec Smith et Rockelle – a allégué qu’elle avait déjà vu Smith essayer de s’embrasser avec Rockelle. Elle a déclaré que Smith avait insisté pour habiller les enfants avec des vêtements provocants et leur avait dit de « sortir leurs fesses », de « rentrer leur ventre » et de « porter quelque chose de plus salope ».

« Une maison est censée se sentir en sécurité », a déclaré Fergi après l’accord, « sans avoir peur de ce qui va vous arriver ensuite ».