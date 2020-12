La mère de la star de Netflix, Daisy Coleman, Melinda, s’est suicidée quatre mois seulement après avoir pleuré la mort de sa fille.

Melinda a été retrouvée morte dimanche soir, quelques mois seulement après que sa fille Daisy soit décédée des suites d’une blessure par balle à l’âge de 23 ans alors qu’elle était sur FaceTime pour son petit ami.

Daisy a été propulsée sous les feux de la rampe après avoir parlé de son expérience obsédante d’agression sexuelle à 14 ans dans le documentaire de Netflix Audrie & Daisy en 2016.

SafeBae – un groupe de prévention des agressions sexuelles créé pour la première fois par Daisy – a annoncé la triste nouvelle de la mort de la mère en deuil sur Instagram.





(Image: Facebook)



Le message disait: « Nous sommes sous le choc et l’incrédulité à partager avec notre famille SafeBae, que nous avons perdu Melinda Coleman par suicide ce soir. »

Melinda a laissé derrière elle ses fils bien-aimés Logan et Charlie.

SafeBae a également rendu un hommage émouvant au « vétérinaire doué, à la mère et à l’épouse dévouées et au talentueux culturiste ».

Le message ajoutait: «Le chagrin sans fin de la perte de son mari, Tristan et Daisy, était plus que ce à quoi elle pouvait faire face la plupart du temps. Melinda était une vétérinaire douée, une mère et une épouse dévouées et une culturiste talentueuse.





(Image: Daisy Coleman / Instagram)



«Plus que tout, elle aimait et croyait en ses enfants. Ce n’est pas par hasard qu’elle a créé certains des enfants les plus doués, les plus passionnés et les plus résilients.

«Nos cœurs sont avec Logan et Charlie. Il n’y a pas de mots pour notre tristesse, seulement que si vous êtes aux prises avec un traumatisme ou une dépression, vous n’êtes pas seul.

La tragédie a suivi la famille Coleman.

Ils ont perdu le mari de Melinda et le père de Daisy Michael est mort dans un accident de voiture lorsque le véhicule a heurté de la glace noire en 2009.

La famille a pleuré la mort du fils de Melinda et du frère de Daisy, Tristan, âgé de 19 ans, dans un accident d’un véhicule.





(Image: Daisy Coleman / Instagram)



Avant sa mort, Melinda a partagé son chagrin à cause du suicide de sa fille en révélant qu’ils étaient vraiment proches et que Daisy était sa meilleure amie.

Elle a dit au Sun: « C’était ma meilleure amie, et elle disait la même chose, nous parlions tous les jours. Nous étions vraiment proches.

« Je pensais vraiment que nous avions dépassé ça [her feeling suicidal], dans mon cœur, mais elle a été frappée avec beaucoup de choses récemment.

« Elle vient de découvrir des semaines auparavant qu’elle ne pouvait pas avoir d’enfants. Elle était très bouleversée à ce sujet. »

* Si vous avez du mal et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Vous pouvez également envoyer un e-mail à jo@samaritans.org ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale