La mère de la tragique star de Love Island, Sophie Gradon, a déclaré que le traumatisme de la perte de sa fille l’avait laissée avec une tumeur au cerveau.

Dévastée Deborah dit qu’elle endure un cauchemar vivant sans Sophie et que chaque jour est une agonie.

Mais malgré sa douleur, elle reste déterminée à s’attaquer aux trolls après qu’ils aient fait de la vie de sa fille un enfer.

Deborah, 62 ans, déclare: «Je ne veux pas que la mort de Sophie soit vaine.

«Nous examinons ici la prochaine force destructrice au sein de la société et le gouvernement doit faire plus. Si une fille belle et intelligente peut être détruite par l’humiliation publique, alors n’importe qui le peut.

L'ancienne Miss Grande-Bretagne Sophie, 32 ans, s'est suicidée en juin 2018, après avoir été bombardée d'abus lorsqu'elle est apparue dans l'émission de télé-réalité ITV2.







(Image: Richard Walker / ImageNorth)



Shaken Deborah raconte comment elle a géré le compte Twitter de Sophie lorsqu’elle est entrée pour la première fois à Love Island et a été horrifiée par le niveau d’abus.

Elle dit: «Un troll a posté ‘J’espère que vous attraperez le cancer’. Un autre a dit: «Regardez les cils de Sophie. Ne sont-ils pas pathétiques?

«Les commentaires allaient d’un extrême à l’autre mais je pouvais voir l’impact qu’ils avaient.»

Après avoir perdu Sophie, Deborah a eu plus de chagrin d’amour lorsque la chienne de sa fille Minnie est morte.

«Minnie était notre dernier lien – ce dernier battement de cœur – avec Sophie», dit Deborah.

Ensuite, la maman en deuil a commencé à souffrir d'une vision trouble et d'une perte d'équilibre. Elle a vu un spécialiste, qui lui a donné des nouvelles encore plus écrasantes.









Deborah, qui dirige une entreprise d’entretien des sols avec son mari Colin, 64 ans, révèle: «On m’a dit que j’avais une tumeur endocrinienne dans ma glande pituitaire dans mon cerveau. Il a dit que cela pourrait bien être dû au stress de tout.

«Ce n’est pas cancéreux, mais par la simple vertu de l’endroit où il se trouve dans ma glande pituitaire, c’est dangereux.

«Je souffre de fatigue chronique. Je vis tous les jours à me demander si je vais me réveiller aveugle ou avec un saignement cérébral parce que la tumeur exerce une pression sur mon hypophyse.

Les résultats de l’analyse en attente révéleront si Deborah a besoin d’une intervention chirurgicale ou d’un médicament.

L’incertitude est paralysante. Elle ajoute: «Nous mentionnons rarement le nom de Sophie. Vous regardez la personne avec laquelle vous partagez votre vie et c’est aussi la chose la plus difficile au monde de reconnaître sa douleur et son agonie. Chaque jour, on a l’impression de vivre un cauchemar.

Le plaidoyer de Deborah pour l’action sur les trolls carillon avec des appels de dizaines d’étoiles.







(Image: Richard Walker / ImageNorth)



Arsenal a lancé une campagne avec le hashtag StopOnlineAbuse après que la légende Thierry Henry ait quitté les réseaux sociaux après une vague d’abus racistes. Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a demandé à ses joueurs d’envisager de se déconnecter également.

Le météorologue de GMB Alex Beresford a également fermé son compte après avoir été pris pour cible. Et la mère de l’animatrice de Love Island, Caroline Flack, qui s’est suicidée, exige également des réglementations plus strictes.

Deborah soutient les appels pour un registre des trolls de journalisation – où les employeurs peuvent vérifier les comportements inappropriés.

Et, comme le mannequin Katie Price – dont le fils Harvey, 18 ans, est attaqué sans relâche – Deborah veut qu’une pièce d’identité vérifiée soit une condition requise pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux.

Elle ajoute: «Toutes les entreprises de médias sociaux devraient demander une preuve d'identité lorsque les gens s'inscrivent, afin qu'ils soient facilement traçables. Après un premier avertissement, quiconque continue d'abuser doit être nommé et honteux sur un registre de trolls. «







Deborah pense que le suicide de Sophie était dû à beaucoup de choses, mais c’est la haine des trolls Internet qui a le plus profondément marqué.

Moins de trois mois avant sa mort, Sophie a déclaré à la radio qu’elle n’était pas préparée à l’ampleur des abus. Dans une prophétie effrayante, elle a même déclaré: «La dure réalité est que cette victime peut se suicider.

«Cela est arrivé. Pouvez-vous imaginer en être responsable? »

Deborah poursuit: «Elle s’est prononcée contre les abus. Elle a rencontré des écoliers dans le Yorkshire du Nord.

«Les parents écrivaient pour dire que leur enfant de 11 ans l’avait écoutée et que cela les avait vraiment aidés. Je me sentais si fier d’elle, mais cette douleur qu’elle ressentait était toujours là.

Sophie était sur Love Island en 2016 et Deborah dit qu’elle est sortie d’une personne différente.









En tant que responsable marketing à succès avec un diplôme 2: 1 en politique et en sciences, Sophie a décrit sa douleur d’anxiété et de dépression dans une série de messages des mois avant de se suicider dans la maison familiale de Northumberland.

Une enquête a appris qu’elle avait pris de l’alcool et de la cocaïne avant de se pendre. Deborah a trouvé des messages téléphoniques que Sophie a envoyés à un de ses camarades Love Islander au sujet de ses difficultés avec la célébrité.

Dix mois plus tard, un autre concurrent, Mike Thalassitis, 26 ans, a été retrouvé pendu dans un parc de Londres. Huit semaines plus tard, il y a eu le suicide de l’invité du Jeremy Kyle Show, Steve Dymond, 63 ans. Puis vint la mort de Caroline, présentatrice de Love Island, âgée de 40 ans.

L’émission devrait revenir sur les écrans en juin. Mais Deborah prévient: «N’importe qui devrait réfléchir très sérieusement à ce dans quoi il s’embarque. Je leur dirais de ne pas le faire. Vous faites partie de cette expérience machiavélique – pour le divertissement par procuration des autres.







(Image: Deborah Gradon)



«Ils ne se soucient pas vraiment de vos émotions et de votre santé mentale et ils vous exploiteront. Love Island est une véritable vache à lait pour ITV. C’est abominable qu’il soit permis de continuer à être diffusé.

Les Gradon espéraient que les émissions de télévision seraient tenues de rendre des comptes après que le Comité spécial du numérique, de la culture, des médias et du sport ait mis en place sa propre enquête sur les décès.

Mais il y a eu peu d’action jusqu’à présent. Deborah dit: «Le fait qu’il n’y ait pas eu de changement est blessant, insultant et désobligeant.

«Cela banalise presque la mort de ceux comme Sophie et Mike.»

Le gouvernement a participé à des discussions en cours avec les entreprises de médias sociaux. Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a réitéré son intention d’accélérer la législation qui pourrait forcer les entreprises du Web à agir contre les trolls – ou à faire face à d’énormes amendes.

Love Island a annoncé de nouvelles directives, y compris un minimum de huit séances de conseil pour tous les candidats, après le suicide de Mike.

Mais ce n’est guère réconfortant pour Deborah.

Sophie lui a dit qu’elle avait besoin de conseils peu de temps après avoir lancé Love Island – mais dit qu’ITV2 a offert 10 minutes sur un appel Skype.







(Image: PA)



Deborah ajoute: «Ces directives sont de la merde absolue – juste des mots, juste de la fumée et des miroirs. Sophie était vulnérable et pouvait être manipulée. Elle prenait de la sertraline pour une dépression bipolaire.

Pas un jour ne passe sans qu’elle ne pense à sa belle et vive fille. Les bougeoirs de son bureau indiquent «Je t’aime», un cadeau de Sophie. Sa photo WhatsApp les montre ensemble.

Deborah dit: «Chaque jour est une agonie. La douleur est viscérale. Vous perdez presque la tête et ne savez plus qui vous êtes.

Un porte-parole de Love Island a déclaré: «Le bien-être et le devoir de diligence envers nos contributeurs sont toujours notre principale préoccupation et nous avons mis en place des mesures étendues pour soutenir les insulaires avant, pendant et après leur participation à l’émission.

«Nous avons continué à faire évoluer notre processus avec chaque série, car le niveau d'attention des médias sociaux et des médias autour des insulaires a augmenté, ce qui comprend un soutien psychologique amélioré, des conversations plus détaillées avec des insulaires potentiels concernant l'impact de la participation à l'émission, une formation sur mesure pour tous les Insulaires sur les réseaux sociaux et un programme de suivi proactif. »





Le Dr Paul Litchfield, ancien médecin-chef de BT, a été engagé par ITV pour examiner les processus de l’émission.

Il a déclaré: «Un haut niveau d’expertise professionnelle a été engagé pour fournir un soutien complet non seulement pendant que les jeunes participent activement à l’émission, mais aussi pendant une période prolongée lorsqu’ils s’adaptent à la vie par la suite.»

Le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a déclaré: «La pêche à la traîne et le harcèlement sont inacceptables et nous introduisons de nouvelles lois pour lutter contre les contenus préjudiciables.

«Nous travaillons rapidement pour présenter notre projet de loi sur la sécurité en ligne, ce qui signifie que les plateformes de médias sociaux devront s’acquitter d’un devoir de diligence envers leurs utilisateurs sous peine de sanctions sévères.»