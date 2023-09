La mère de la star de « Les Feux de l’Amour », Billy Miller, remet les pendules à l’heure sur la cause de son décès

La mère de la star de « Les Feux de l’Amour », Billy Miller, Patricia Miller, s’exprime sur la mort prématurée de son fils.

Dans une déclaration confirmée par Fox News Digital, elle a remercié les fans pour leur soutien et dissipé toute idée fausse sur la mort de Miller.

« Je tiens à remercier personnellement les nombreux fans et amis personnels pour l’immense quantité d’amour, de prières et de condoléances envoyées à moi et à ma famille suite à la mort dévastatrice de mon magnifique fils BJ – Billy Miller », a-t-elle écrit.

ÉTOILES QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

« Il a mené une longue et vaillante bataille contre la dépression bipolaire pendant des années. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour contrôler la maladie. Il aimait sa famille, ses amis et ses fans, mais à la fin, la maladie a gagné le combat et il a abandonné sa vie. Les autres causes de décès évoquées ne sont pas vraies. J’aurais aimé qu’elles le soient, mais elles ne le sont tout simplement pas.

IRISH GRINSTEAD, CHANTEUR R&B 702, MORT À 43 ANS

Elle a conclu : « Nous l’aimions tous tellement et essayons désespérément de faire face à notre perte. Je n’aurai rien d’autre à dire. Merci pour votre amour et votre soutien. »

Les représentants de Miller ont confirmé à Fox News Digital plus tôt cette semaine que Miller « souffrait de maniaco-dépression lorsqu’il est décédé ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Miller a décroché le rôle de Billy Abbot dans « Les Feux de l’Amour » en 2008, où il a remporté trois Emmy Awards de jour.

Il était également connu pour avoir interprété Jason Morgan/Drew Cain pendant six ans dans le feuilleton à succès d’ABC « General Hospital », et était apparu dans d’autres séries telles que « Ray Donovan » et l’émission de Meghan Markle, « Suits ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

En plus d’agir, Miller était également restaurateur et possédait plusieurs bars et restaurants dans la région de Los Angeles pendant de nombreuses années.

« Il laisse dans le deuil sa mère Patricia, sa sœur Megan, son beau-frère Ronnie, son neveu Grayson et sa nièce Charley », ont indiqué ses représentants dans un communiqué.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Il laisse également derrière lui de nombreux amis et collègues qui regretteront sa personnalité chaleureuse, son esprit généreux et sa gentillesse authentique. »

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.