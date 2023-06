Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Christine Dabois a finalement rompu son silence après que son mari Shahzada Dawood et son fils de 19 ans Suleman Dawood tous deux sont morts dans l’implosion du sous-marin Titan. Christine a déclaré à la BBC qu’elle était censée participer au voyage sous-marin pour voir l’épave du Titanic, avant que le voyage initial ne soit annulé en raison de la pandémie de COVID-19. « Puis j’ai reculé et leur ai donné de l’espace pour s’installer [Suleman] parce qu’il voulait vraiment y aller », a-t-elle révélé dans l’interview publiée le 26 juin, quatre jours après que son mari et son fils aient été présumés morts suite à une « implosion catastrophique ». Christine a expliqué qu’elle « était vraiment heureuse pour eux parce que tous les deux, ils voulaient vraiment faire ça depuis très longtemps ».

Christine a révélé que son fils adolescent adorait les Rubik’s Cubes et en avait amené un sur le sous-marin pour le résoudre. Elle a dit qu’elle et sa fille Alina, 17 ans, étaient là pour dire au revoir à Shahzada et Suleman avant qu’ils ne montent à bord du Titan condamné le jour de la fête des pères. « Nous nous sommes juste étreints et avons plaisanté en fait, parce que Shahzada était tellement excité de descendre, il était comme un petit enfant », a-t-elle déclaré. « Alors la phrase, nous avons perdu la communication, je pense que ce sera une phrase que je ne veux plus jamais entendre de ma vie. »

Le Titan — qui transportait trois autres passagers, Hamish Harding, Paul-Henri Nargeoletet Ruée vers Stockton – a perdu la communication au début du voyage le dimanche 18 juin. Dans son interview avec la BBC, Christine a déclaré qu’elle avait « perdu espoir » après 96 heures écoulées depuis la disparition de son mari et de son fils. « C’est alors que j’ai envoyé un message à ma famille à terre : ‘Je me prépare au pire’ », a déclaré Christine. Elle a ajouté: « Ils me manquent, ils me manquent vraiment, vraiment. »

belle-sœur de Christine Azmeh Daoud a parlé à NBC News du voyage en haute mer condamné et a révélé que Suleman « n’était pas très partant » et était « terrifié » à l’idée de visiter le Titanic. Elle a admis avoir été dévastée par la nouvelle que le navire avait implosé, entraînant la mort de son frère et de son neveu. « Je ressens de l’incrédulité », a déclaré Azmeh dans l’interview. « C’est une situation irréelle. Si vous m’aviez donné un million de dollars, je ne serais pas monté dans le Titan.

D’autres membres de la famille des passagers décédés du Titan ont publié des déclarations depuis la tragédie. Le cousin de Hamish Harding, Kathleen Cosnett, a fustigé OceanGate, la société en charge de la mission, pour avoir attendu des heures avant de signaler la disparition de Titan. OceanGate a publié une déclaration sur la tragédie et a déclaré que c’était « une période extrêmement triste pour nos employés dévoués qui sont épuisés et profondément affligés par cette perte ».

