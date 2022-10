La mère de la manifestante Nika Shakarami conteste l’histoire officielle de sa mort en Iran

La mère d’une jeune iranienne de 16 ans a contesté les affirmations officielles selon lesquelles sa fille serait morte d’un immeuble en hauteur, affirmant que l’adolescente avait été tuée de coups à la tête dans le cadre de la répression des manifestations anti-hijab qui secouaient le pays. .

Nasreen Shakarami a également déclaré que les autorités avaient gardé secrète la mort de sa fille Nika pendant neuf jours, puis avaient arraché le corps d’une morgue pour l’enterrer dans une région éloignée, contre la volonté de la famille. La mère endeuillée a parlé jeudi dans un message vidéo à Radio Farda, la branche en persan de la station financée par les États-Unis Radio Free Europe/Radio Liberty.

Nika Shakarami est devenue la dernière icône des manifestations, considérée comme la plus grave menace pour les élites dirigeantes iraniennes depuis des années. Les tentatives des autorités ces derniers jours de dépeindre la mort de l’adolescent comme un accident pourraient indiquer que l’incident pourrait alimenter davantage la colère contre le gouvernement.

Les manifestations, qui entrent dans leur quatrième semaine samedi, ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la police des mœurs. Ils avaient détenu Amini pour des violations présumées du code vestimentaire islamique strict du pays.

Amini a été arrêtée le 13 septembre à Téhéran pour “tenue inappropriée” pour ne pas avoir porté son hijab correctement. Les autorités ont déclaré qu’elle avait subi une crise cardiaque après avoir été emmenée dans un poste pour être “éduquée”.

Sa famille a nié qu’elle avait des problèmes cardiaques. Son père a déclaré qu’elle avait des ecchymoses sur les jambes et tient la police responsable de sa mort.

Les jeunes femmes ont souvent mené les manifestations, arrachant et agitant avec défi leur foulard alors qu’elles appelaient au renversement du gouvernement.

Les manifestations se sont rapidement propagées aux communautés à travers l’Iran et ont été confrontées à une répression sévère du gouvernement, notamment des passages à tabac, des arrestations et des meurtres de manifestants, ainsi que des perturbations d’Internet.

Les groupes de défense des droits de l’homme estiment que des dizaines de manifestants ont été tués au cours des trois dernières semaines. Jeudi, le groupe basé à Londres Amnesty International a publié ses conclusions sur ce qui semble être l’incident le plus meurtrier à ce jour – dans la ville de Zahedan le 30 septembre.

Le rapport indique que les forces de sécurité iraniennes ont tué au moins 66 personnes, dont des enfants, et en ont blessé des centaines, après avoir tiré à balles réelles sur des manifestants, des passants et des fidèles lors d’une violente répression ce jour-là. Les autorités iraniennes ont affirmé que les violences de Zahedan impliquaient des séparatistes anonymes. Plus d’une douzaine de personnes ont été tuées depuis lors dans la région, selon le rapport.

Pendant ce temps, la mère de Nika Shakarami a repoussé les tentatives des autorités de présenter la mort de sa fille comme un accident.

La mère dit qu’elle est morte de coups à la tête

Dans son message vidéo, elle a déclaré que le rapport médico-légal montrait que Nika était décédée des suites de coups répétés à la tête.

Le corps de Nika était intact, mais certaines de ses dents, des os de son visage et une partie de l’arrière de son crâne étaient cassés, a-t-elle déclaré. “Les dommages étaient à la tête”, a-t-elle déclaré. “Son corps était intact, bras et jambes.”

Plus tôt cette semaine, le chef de la police iranienne, le général Hossein Ashtari, a affirmé que l’adolescent s’était rendu dans un immeuble “et était tombé de l’étage supérieur lors de rassemblements”. Il a dit que “la chute de cette hauteur a conduit à sa mort”.

Nasreen Shakarami a déclaré que sa fille avait quitté son domicile à Téhéran dans l’après-midi du 19 septembre pour rejoindre les manifestations anti-hijab. Elle a dit qu’elle avait été en contact par téléphone avec Nika à plusieurs reprises au cours des prochaines heures, la suppliant de rentrer à la maison. Ils ont parlé pour la dernière fois avant minuit. “Puis le portable de Nika s’est éteint, après qu’elle et ses amis aient crié des noms de forces alors qu’ils fuyaient”, a-t-elle dit.

Le lendemain matin, la famille a recherché Nika dans les postes de police et les prisons, mais n’a pas su où elle se trouvait pendant neuf jours. Les autorités ont finalement remis le corps le 10e jour et la famille s’est dirigée vers la ville de Khoramabad pour l’enterrement, a-t-elle déclaré. Les autorités ont exigé à plusieurs reprises de prendre possession du corps, qui était entre-temps entreposé à la morgue de Khoramabad.

Le journaliste et activiste iranien Masih Alinejad a déclaré que les comptes Telegram, WhatsApp et Instagram de l’adolescent avaient été désactivés le 20 septembre.

Le jour des funérailles prévues, la famille a appris que le corps avait été arraché à la morgue et emmené dans un village isolé pour y être enterré, sous haute sécurité, a déclaré Nasreen Shakarami.

Depuis la confirmation de sa mort, Nika s’est imposée comme une autre icône des protestations, aux côtés d’Amini. Une photo de Nika, vêtue d’un T-shirt noir et arborant une élégante coupe de cheveux bob bicolore et un eye-liner, a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Tante et oncle ont été arrêtés

Les autorités ont arrêté le frère et la sœur de Nasreen Shakarami. La sœur, Atash, a déclaré plus tard à la télévision iranienne que sa nièce était tombée d’un immeuble en hauteur.

La mère de Nika a déclaré qu’elle pensait que ses frères et sœurs avaient subi des pressions pour faire écho à la version officielle.

L’Iran a une longue histoire de diffusion d’aveux forcés.

Vendredi également, l’agence de presse officielle IRNA a cité le bureau du coroner disant que des examens avaient révélé que Mahsa Amini était décédée d’une hypoxie cérébrale – dans laquelle l’apport d’oxygène au cerveau diminue. Il a déclaré qu’elle souffrait d’une défaillance de plusieurs organes, mais “sa mort n’a pas été causée par un traumatisme contondant à la tête, aux organes et aux parties vitales du corps”.

Il a déclaré qu’Amini souffrait d’arythmie cardiaque, d’hypotension et de perte de conscience avant d’être transporté à l’hôpital.

La famille d’Amini a déjà contesté les récits officiels de la mort de leur fille et de sa cause pendant sa garde à vue.

L’Iran nie la sécurité les forces ont tué le 2e adolescent

Vendredi, les autorités iraniennes ont déclaré qu’un autre adolescent manifestant s’était suicidé en tombant d’un toit.

Cependant, les médias sociaux et le groupe de défense des droits Amnesty International ont déclaré que Sarina Esmaeilzadeh, 16 ans, a été tuée par les forces de sécurité lorsqu’elle a été frappée avec des matraques sur la tête lors de manifestations contre la mort de Mahsa Amini.

Une femme s’est coupée les cheveux lors d’une manifestation contre le régime islamique d’Iran et la mort de Mahsa Amini devant l’ambassade d’Iran à Madrid jeudi. (Juan Médine/Reuters)

Le juge en chef de la province d’Alborz, où Esmaeilzadeh est décédée, a déclaré qu’une enquête préliminaire avait montré que sa mort avait été causée par un suicide suite à une chute du toit d’un immeuble de cinq étages, a indiqué l’agence de presse semi-officielle ISNA.

Le juge en chef Hossein Fazeli Herikandi a déclaré que les affirmations des médias de l’opposition au sujet de sa mort étaient des “mensonges”.

“Selon le récit de sa mère, Esmaeilzadeh avait des antécédents de tentatives de suicide”, a-t-il déclaré. La police a reçu un rapport sur sa mort le 24 septembre, a-t-il déclaré.