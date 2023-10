La mère de la justice ne parle pas du vote sur le financement du gouvernement | Actualités, Sports, Emplois

CHARLESTON — Le vote du week-end dernier pour maintenir le financement du gouvernement s’inscrit désormais dans le cadre de la primaire républicaine du Sénat américain en Virginie occidentale, l’un de ces candidats ayant annoncé son soutien à un individu pour devenir le prochain président de la Chambre des représentants.

Le gouverneur Jim Justice, favori du Parti républicain à la primaire républicaine au Sénat de 2024, a déclaré jeudi qu’il n’avait aucune idée de la manière dont il aurait voté sur une résolution continue visant à financer le gouvernement pendant 45 jours, tandis que son plus proche adversaire, le représentant Alex Mooney, RW .Va., a frappé Justice pour son silence.

Lors du briefing hebdomadaire sur l’administration de la justice jeudi depuis le Capitole, le journaliste de WV MetroNews, Brad McElhinny, a demandé à la justice comment il aurait voté samedi sur la résolution continue qui maintient le financement du gouvernement jusqu’au 17 novembre.

« Je ne vous dirai pas comment j’aurais voté parce que, avant tout, je ne voterai pas aujourd’hui », a déclaré Justice. « La raison pour laquelle je ne vote pas aujourd’hui est que je n’ai pas toutes les informations, n’est-ce pas ? »

Samedi, à la veille d’une fermeture du gouvernement, la Chambre des représentants a voté par 335 voix contre 91 en faveur de la résolution continue à court terme. La représentante Carol Miller, RW.Va., a voté en faveur de la résolution continue, tandis que Mooney a voté contre la résolution continue.

Mais la poursuite du vote de la résolution a coûté son marteau au président de la Chambre, Kevin McCarthy. La Chambre a voté mardi 216-210 pour destituer McCarthy de son poste de président après que le représentant Matt Gaetz, R-Fla., ait présenté une motion pour quitter le fauteuil. Mooney et Miller ont voté contre la motion.

La Chambre est absente jusqu’à la semaine prochaine, malgré les appels de certains, dont Mooney, à maintenir la Chambre en session pour choisir un nouveau chef. Les noms proposés incluent le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, R-La., et le représentant Jim Jordan, R-Ohio, président fondateur du House Freedom Caucus. Mooney, membre du House Freedom Caucus, a annoncé jeudi son soutien à la Jordanie.

« Je suis fier de soutenir mon bon ami Jim Jordan comme président de la Chambre », a déclaré Mooney. « Jim est un combattant conservateur confirmé qui a mené la bataille contre les dépenses gouvernementales incontrôlables depuis sa première élection. Je n’ai aucun doute qu’il s’opposerait fermement au président Biden et conduirait la majorité républicaine à la Chambre à suivre les conseils qu’il a donnés dans son livre « Faites ce que vous avez dit que vous feriez ».

Une porte-parole de Miller a déclaré jeudi qu’elle n’avait pas encore pris de décision sur la question des orateurs et qu’elle discutait toujours avec des candidats potentiels.

Mooney a intégré le soutien passé de la Justice à des programmes de dépenses fédérales de plusieurs milliards de dollars à sa campagne pour le Sénat américain et à ses attaques contre la Justice, que la campagne de Mooney a accusé de silence sur son soutien ou non à la résolution en cours.

Le directeur de campagne de Mooney, John Findlay, a accusé lundi le juge d’être un RINO, républicain de nom seulement, et juste une autre version du sénateur Joe Manchin, DW.Va., pour lequel Mooney et Justice se présentent en 2024.

« Nous n’avons pas besoin de plus de RINO comme Jim Justice », a déclaré Findlay. « Washington a assez de ses propres problèmes, comme nous l’avons vu le week-end dernier. La dernière chose que nous devons envoyer à Washington est un libéral qui taxe et dépense avec des montagnes de dettes et d’impôts impayés. Tout ce que la justice fera, c’est suivre les traces de Manchin et soutenir davantage de dépenses inconsidérées, qui mettent notre pays en faillite.»

La campagne Mooney a accusé la justice de soutenir l’American Rescue Plan Act de 1,9 billion de dollars, la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi de 1,2 billion de dollars et la loi sur la réduction de l’inflation de 737 milliards de dollars, malgré le fait que la justice ait critiqué le soutien de Manchin à l’IRA plus tôt cette année.

S’exprimant jeudi, le ministère de la Justice a dénoncé le chaos à Capitol Hill et le montant croissant des dépenses fédérales, appelant les responsables fédéraux à trouver des moyens de réduire les dépenses sans nuire aux familles de travailleurs.

« Quiconque sensé qui regarde Washington, DC, aujourd’hui devrait dire, bon Dieu, quel gâchis », a déclaré Justice. « Quiconque regarderait le budget fédéral gonflé aujourd’hui et tous les dollars que nous dépensons et que nous gaspillons dans toutes les directions connues de l’homme devrait sûrement penser à Dieu d’en haut que nous pouvons faire un peu mieux en dépensant l’argent des contribuables que ce qui est prévu. a été fait aujourd’hui.







