La mère de la Croix d’argent 2022 partage l’histoire de son fils

Le caporal-chef Byron Greff a été tué par un kamikaze à Kaboul, en Afghanistan, le 29 octobre 2011.

L’homme de 28 ans était le dernier des 158 soldats canadiens tués dans la guerre en Afghanistan. Le Canada a cessé son opération de combat en 2011 et était en transition vers une mission d’entraînement lorsque Byron est décédé. Il faisait partie du 3e bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry et a laissé derrière lui ses parents et ses frères et sœurs, une femme et deux jeunes enfants.

Plus d’une décennie plus tard, ceux qui l’aimaient se souviennent farouchement de Byron, y compris sa mère Candy Greff, qui a été nommée Silver Cross Mother cette année. Greff a été choisi par la Légion royale canadienne et déposera une couronne lors de la cérémonie du jour du Souvenir au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.

Dans une entrevue émouvante à l’émission Your Morning de CTV, Greff a expliqué à quel point elle était fière de la carrière militaire de son fils.

“Je veux rappeler aux gens le dévouement et le sacrifice”, a déclaré le Lacombe, en Alberta. natif a déclaré mercredi. “Quand quelqu’un rejoint l’armée, il signe sur la ligne pointillée, ce qu’il fait, c’est donner à son pays.”

Greff sera appelé tout au long de l’année, jusqu’en octobre 2023, à accomplir d’autres tâches en l’honneur de ceux qui ont été tués dans tous les conflits. Elle représente toutes les mères qui ont perdu un enfant pendant le service militaire du Canada.

“Il est si important de se souvenir de Byron et de tous les autres qui ont perdu la vie dans toutes les guerres et tous les conflits qui ont eu lieu à travers le monde”, a déclaré Greff. “C’est important pour nous d’être en contact avec les autres et d’être soutenus.”

L’un de ses plus beaux souvenirs de Byron est son rire “contagieux” et “fort”, qui a duré “pour toujours”. Greff se souvient d’une histoire réconfortante sur son défunt fils et comment lui et ses frères et sœurs ont conspiré contre elle un jour de poisson d’avril.

“Je suis descendu dans la cuisine et j’étais près de l’évier, et Byron a dit ‘Maman, peux-tu me prendre un verre d’eau rapidement là-bas?’ Alors j’ai ouvert le robinet d’eau froide à fond”, se souvient Greff. Byron et ses frères et sœurs avaient noué un éclectique au-dessus du robinet. “Est-ce que je me suis (déjà) fait exploser… Ils ont hurlé. Ils ont juste pensé que c’était la chose la plus drôle qui soit. Et nous savons qui est à l’origine de cela.”

Greff a déclaré qu’elle avait été extrêmement émue par la générosité de la communauté lorsque le corps de son fils est revenu à la maison. Lorsque la famille est revenue par l’aéroport d’Edmonton, des rubans jaunes étaient attachés partout, une marque de fabrique pour soutenir les soldats canadiens.

“Il y a un banc dans son lycée dans une salle de classe en plein air… avec une belle plaque dessus”, a déclaré Greff. “Tout cela est écrasant et (je suis) tellement reconnaissant à tous ceux qui ont consacré des efforts sans fin et des heures sans fin à toutes ces choses… Ils se souviennent de lui avec nous et nous apprécions tellement tout cela.”

La cérémonie du jour du Souvenir à Ottawa débutera à 10 h 30 HNE.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne