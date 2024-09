La mère de la co-star de Folie à Deux

Joaquin Phoenix fait une farce épique à la mère de la co-star de « Joker: Folie à Deux »

Joaquin Phoenix a fait une farce hilarante à son Joker : Folie à Deux la mère de la co-star.

Dans une interview avec Variété Dans le magazine, Harry Lawtey, qui joue Harvey Dent, a partagé un incident hilarant survenu lors des répétitions.

Lawtey a révélé que Phoenix, qui portait son maquillage complet de Joker, « a suggéré, en guise de blague, que nous appelions ma mère sur FaceTime et que nous lui fassions peur ».

Le Toi et moi L’acteur a ajouté : « Ma mère était en Angleterre, donc il était assez tard, et elle se préparait à aller au lit. Et j’ai dit : « Bonjour », puis j’ai porté le téléphone à mon visage, et Joaquin a posé sa tête sur mon épaule. »

« Ma mère a crié, s’est enfuie et a réveillé mon père », a-t-il déclaré de manière hilarante.

Au cours de la même interview, Lawtey a également salué l’engagement intense de Phoenix envers son rôle dans le film, le décrivant comme « une master class ».

« Le voir rire ainsi et voir l’effet qu’il produisait sur lui – sur tout le monde – m’a époustouflé. Il toussait après chaque prise. C’était très instructif de le voir évoluer à travers différentes saveurs et nuances de cette performance », a-t-il déclaré.

Joker : Folie à Deux, mettant également en vedette Lady Gaga aux côtés de Phoenix et Lawtey, sa sortie est prévue pour le 4 octobre.