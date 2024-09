La mère de la ballerine Michaela DePrince décède le lendemain du décès de sa fille

Elaine DePrince, la mère adoptive de la regrettée ballerine Michaela DePrince, est décédée le 11 septembre, un jour seulement après la mort subite de sa fille de 29 ans. Elle avait 77 ans.

La famille pris sur Facebook le 13 septembre pour annoncer qu’Elaine était « décédée lors d’une intervention de routine en préparation d’une intervention chirurgicale ».

« Michaela est décédée avant Elaine et Elaine n’était pas au courant du décès de Michaela au moment de son intervention. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les deux décès n’avaient aucun lien », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Elaine DePrince, la mère adoptive de la regrettée ballerine Michaela DePrince, est décédée le 11 septembre. Elaine DePrince / Facebook

Elaine, vue ici sur une photo Facebook, est décédée « lors d’une intervention de routine ». Elaine DePrince / Facebook

L’homme de 77 ans est décédé un jour après Michaela, photographiée ci-dessus avec elle en 2017. Jason Kempin/Getty Images

La famille a souligné qu’Elaine avait déjà « perdu trois enfants il y a de nombreuses années », donc en n’étant pas au courant du décès de Michaela, elle « a été, par la grâce de Dieu, épargnée de la douleur de vivre la perte d’un quatrième enfant ».

« Ce que la famille traverse actuellement est vraiment incroyablement douloureux. Le deuil de deux membres de la famille décédés en l’espace de 24 heures est tragique et dévastateur. Nous continuons de demander le respect de la vie privée et nous vous remercions de rediriger toute personne partageant des informations incorrectes et des spéculations vers ce message », ont-ils ajouté.

Un article séparé partagé sur la page Facebook d’Elaine a noté qu’elle est décédée après « de nombreuses années de lutte contre une maladie héréditaire et une insuffisance cardiaque ».

Michaela, photographiée ici en 2012, est décédée le 10 septembre à l’âge de 29 ans. Getty Images

Elaine a adopté Michaela dans un orphelinat en Afrique en 1999. Parc de divertissement Parkwood

Elaine était mère de 11 enfants et également une auteure et parolière célèbre.

La famille a annoncé la perte le jour même où elle a partagé la nouvelle du décès de Michaela le 10 septembre.

« Michaela a touché tant de vies à travers le monde, y compris la nôtre. Elle a été une source d’inspiration inoubliable pour tous ceux qui la connaissaient ou qui ont entendu son histoire », ont-ils écrit sur Facebook le 13 septembre.

« Sa passion et son impact sur le monde de la danse, notamment en inspirant les jeunes danseurs noirs à poursuivre leurs rêves, ont été énormes. Elle et son magnifique sourire nous manqueront à jamais et nous savons que vous aussi. »

Elaine a ensuite inscrit Michaela, photographiée ici en 2023, à des cours de danse. michaeladeprince/Instagram

Michaela a joué un rôle révélateur dans l’album visuel de Beyoncé en 2016, « Lemonade ». Parc de divertissement Parkwood

Michaela était une ballerine bien connue qui est devenue célèbre grâce au documentaire « First Position » de 2011 et a également joué dans l’album visuel de Beyoncé en 2016, « Lemonade ».

Elle a publié un mémoire, « Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina », en 2016, dans lequel elle détaille son enfance dans un orphelinat en Afrique après que son père a été assassiné pendant la guerre civile en Sierra Leone et que sa mère est morte d’une fièvre.

Elaine a adopté Michaela et sa sœur, Mia DePrince, en 1999, alors que Michaela avait 4 ans, et elles vivaient à Cherry Hill, dans le New Jersey, où la future ballerine a commencé à prendre des cours de danse.

La ballerine, photographiée ici en 2022, a étudié à la Jacqueline Kennedy Onassis School de l’American Ballet Theatre. Getty Images pour le Théâtre de ballet américain

La cause de son décès n’a pas été dévoilée. AP

« Il y avait tellement d’amour tout de suite. Je n’avais jamais été entourée de quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré. rappelé à Glamour en 2015.

Michaela a ensuite étudié à l’école Jacqueline Kennedy Onassis de l’American Ballet Theatre et a ensuite dansé au Ballet national néerlandais et au Boston Ballet.

La cause de son décès n’a pas été révélée.