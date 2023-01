La mère de Kylie Jenner a honte du nom de son bébé alors que les fans affirment qu’il a “une signification très grossière”

KYLIE Jenner a révélé le nouveau nom de son fils – 11 mois après sa naissance.

Le tot, qui s’appelait à l’origine Wolf par la star de télé-réalité et rappeur multimillionnaire américain Travis Scott, s’appelle désormais officiellement Aire.

Getty

Kylie Jenner a annoncé le nom de son fils après avoir accouché l’année dernière[/caption] Kylie Jenner/Instagram

Kylie était maman honteuse du nom de son fils[/caption]

Kylie, 25 ans, a annoncé son nom sur Instagram mais a été inondée de commentaires de ses abonnés – certains qui ont affirmé que son surnom avait une signification plutôt grossière.

L’un de ses 378 millions d’abonnés Instagram a écrit à côté de son annonce : « J’aimerais que vous fassiez des recherches au préalable. Dans certains pays arabes, son nom signifie pénis.

Ils n’étaient pas les seuls à le remarquer, avec une autre écriture : « Que Dieu l’aide si elle vient au Moyen-Orient.

Twitter a également été inondé de commentaires sur certaines traductions de son nom, avec un autre fan du tweet de Kylie : “Aire en arabe se prononce comme ayre aka d ** k… pauvre Kylie.”

Une source proche de la famille a déclaré que la signification du nom était “Lion de Dieu”.

Kylie et Travis, 31 ans, ont déjà une fille de quatre ans appelée Stormi.

La star de télé-réalité, qui s’est fait connaître dans Keeping Up With The Kardashians, et ses célèbres frères et sœurs ont déjà été critiqués pour leur choix de prénoms.

Khloe Kardashian, 38 ans, a accueilli sa fille, True, en 2018, tandis que Robert Kardashian a eu sa petite fille Dream en 2016.

Kim Kardashian a quatre enfants, North, neuf ans, Saint, sept ans, Chicago, cinq ans et Psalm, trois ans, avec le rappeur Kanye West.

Alors que Kourtney Kardashian a Mason Dash, Penelope Scotland et Reign Aston, avec la personnalité de la télé-réalité Scott Disick.

Kylie, qui a accueilli Aire en février de l’année dernière, a déclaré qu’elle avait décidé de changer son nom après avoir admis que Wolf ne lui convenait pas.

Elle a dit peu de temps après sa naissance qu’ils avaient changé son nom, ajoutant: “Nous n’avions tout simplement pas vraiment l’impression que c’était lui.”

Instagram/Kylie Jenner

Kylie est déjà maman de Stormi Webster[/caption]