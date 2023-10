La mère de Kylian Mbappe pourrait bientôt être licenciée en tant qu’agent de son fils

La star du football français Kylian Mbappe pourrait être contrainte de licencier son agent, sa mère, Fayza Lamari, au milieu d’un drame de transfert. La saga des transferts de Mbappe à Paris a toujours apporté de nouveaux rebondissements au cours de son déroulement lors du mercato estival. Il a maintenant été révélé que le footballeur français pourrait devoir se séparer de sa mère en tant qu’agent. Selon MARCA, le nouveau règlement de la FIFA stipule que tous les agents et représentants de stars du football doivent être agréés. Ils plafonnent également la commission que les agents peuvent percevoir sur les frais de transfert et les salaires, tout en interdisant la représentation multiple. Lamari n’est ni répertorié sur la plateforme des agents de la FIFA ni sur le nouveau répertoire des agents de la FIFA. Sans licence, elle ne peut représenter aucun footballeur, négocier un contrat ou toucher des commissions, même indirectement.

Au fil des années, Fayza Lamari s’est forgée une réputation de négociatrice avisée qui n’a pas peur d’embêter quelqu’un. Son influence sur la carrière de Mbappe s’est fait sentir dès le départ. Il a été rapporté que lors du procès de Kylian Mbappe à Chelsea, c’était Lamari qui avait lancé un ultimatum au club. Daniel Boga, responsable du procès de Mbappe pour les Blues, a révélé à l’Athletic qu’il pensait au départ que c’était son père qui s’occupait des formalités administratives et des tâches de transfert de son fils. Cependant, lorsque sa mère est arrivée, on a pu dire que c’était elle qui s’occupait de tout. « Au début, je parlais au père mais quand sa mère est arrivée, et quand cela s’est produit, on pouvait sentir que c’était elle qui contrôlait tout. C’est elle qui parlait au club », a déclaré Boga cité par SportBible.

Daniel Boga a ajouté que le père de Kylian ne parlait pas beaucoup. Il était beaucoup plus calme et détendu tandis que maman était plutôt agressive. « La maman est comme le feu – bam, bam, bam, bam, bam, bam ! » il a dit. Boga a également expliqué que le père ne s’était pas beaucoup impliqué dans le procès de son fils. Il n’a jamais demandé à Mbappé de dribbler ou de tirer alors que Fayza Lamari était tout le contraire. Chelsea aurait été impressionné par le talent de Mbappe lors du procès, mais ils voulaient également voir le dévouement de l’international français au travail hors du ballon. Boga, qui a servi d’interprète, a expliqué la situation à la famille du joueur, mais Lamari a ressenti le besoin de faire une déclaration finale pour Chelsea.

Malgré la querelle très médiatisée de Kylian Mbappe avec le Paris Saint-Germain, l’international français a décidé de rester au club pour le moment. On s’attend à ce que le Real Madrid soit en mesure de conclure un transfert pour l’international français l’été prochain. Fayza Lamari sera probablement au cœur de toute négociation sur l’avenir de son fils si une décision devait se concrétiser.