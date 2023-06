L’agent d’Achraf Hakimi a dénoncé des informations selon lesquelles la mère de Kylian Mbappe essaierait de prendre son client.

Fayza Lamari, la mère de Mbappe, n’a actuellement que son fils comme client, mais cherche à se diversifier.

3 La mère et agent de Mbappe cherche à ajouter à sa liste de clients Crédit : Getty

3 Hakimi est sur son radar mais la nouvelle a exaspéré son agent actuel Crédit : Getty

Plusieurs rapports affirment que Hakimi est une cible pour Lamari, car il n’est pas seulement un coéquipier de Mbappe au Paris Saint-Germain, mais l’un de ses meilleurs amis.

Le frère de Mbappe, Ethan, et le Lyonnais Rayan Cherki sont également visés, mais Lamari a été invitée dans les termes les plus forts à rester dans sa voie.

S’adressant à AS, l’agent actuel de Hakimi, Alejandro Camano de Footfeel, a rejeté l’idée que le Marocain puisse changer de représentant.

Il a déclaré: «Nous sommes surpris que le seul et unique fait d’être la mère d’un acteur important lui permette d’interférer sur le marché.

« Achraf fait partie de la famille Footfeel, il est convaincu du projet depuis de nombreuses années et il a une relation amicale avec Kylian que nous respectons.

« Le fait que les gens de Mbappe divulguent qu’Achraf peut faire partie de son agence est inhabituel en raison de leur manque d’expérience sur le marché.

« Être la mère d’un joueur ne suffit pas, cela me semble être un manque de respect pour la profession, il y a de grands agents qui évoluent dans un marché très dur et très difficile… Nous pensons que c’est faux, qu’il n’y a pas chance [of Hakimi joining]. »

Camano est ensuite allé plus loin, affirmant qu’il était « impensable » que Hakimi ait envisagé le changement.

Il a poursuivi : « Fayza Lamari a une entreprise qui n’a que Kylian Mbappe, ce qui est très important, mais c’est basé sur une relation entre une mère et son fils.

« Son importance sur le marché est nulle, elle n’a aucune expérience, aucune opération réalisée. Il est impensable que quelqu’un comme Achraf ait pu être sensible à cela.

3 Hakimi est le meilleur ami de Mbappe dans le football Crédit: BBC Sport

« Je n’ai rien à dire à Fayza Lamari. Je peux la saluer, lui montrer mon respect et la féliciter pour le fils qu’elle a. Mais rien de plus.

« Je lui souhaite une longue route dans le monde des agents, j’espère qu’elle pourra avoir les meilleurs joueurs, mais je demande le respect de la profession, pour ceux d’entre nous qui ont été dans cette profession pendant des années, je lui souhaite le meilleur, mais dans le cas d’Achraf, ce ne sera pas possible. »

Ce n’est pas la première fois que les parents de Mbappe sont critiqués pour la gestion de leur fils, Zlatan Ibrahimovic leur ayant déjà dit de « se taire ».

S’exprimant lors de la Coupe du monde, le Suédois a déclaré: « Donc, ses parents sont devenus avocats, agents, entraîneurs.

« D’une chose, ils deviennent une autre. Et c’est là le problème. C’est à ce moment-là que vous perdez votre autodiscipline et qui vous êtes.

« Aujourd’hui avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman qu’on veut, ils se croient devenus des stars.

« Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui te prends-tu ? Tais-toi. C’est à ton fils, le joueur, de travailler et d’avoir de la discipline. »