Kriti Sanon a récemment remporté le prix de la meilleure actrice Filmfare pour sa performance exceptionnelle dans la comédie dramatique Mimi. Kriti a recueilli des éloges universels pour sa performance en tant que mère porteuse, et maintenant la mère de l’actrice Geeta Sanon a également célébré la grande victoire.

Geeta a posté deux photos dans un article de carrousel, et elle a exprimé sa joie face à la victoire de Kriti en disant : “La distance ne pouvait pas nous empêcher de partager l’heureux moment d’avoir une autre femme noire à la main, cette fois pour la meilleure actrice de Filmfare. Je’ Je suis tellement heureuse et fière, ma fille. Sûrement que beaucoup d’autres moments aussi glorieux viendront à vous. Célébrons cela avec des vacances bien méritées et du temps en famille en France @kritisanon @nupursanon @rahulsanon.” Geeta a partagé une photo de Kriti tenant la dame noire, puis elle a posté un boomerang des Sanons.

Voici le poste







Pour les non-initiés, Kriti est ingénieur et elle a obtenu un baccalauréat en technologie en génie électronique et des télécommunications. Après avoir reçu le prix, Kriti Sanon s’est rendue sur Instagram et a écrit une note sincère, disant qu’elle avait réalisé son rêve et exprimant sa gratitude. Kriti a également remercié ses fans pour leur amour et leur soutien.

LIS: Kriti Sanon remporte le prix du meilleur acteur (féminin) pour Mimi aux 67e Filmfare Awards, note du stylo disant que c’est “le rêve devient réalité”

“Je ne dors pas seule ce soir ! Le cœur est plein..#Gratitude. La dame noire est enfin yyyy ici..Merci @filmfare pour cette validation si nécessaire et pour avoir réalisé mon rêve”, a-t-elle écrit, ajoutant une vidéo dans qu’on la voit embrasser son trophée. Dans sa note, Kriti a également remercié le réalisateur Laxman Utekar de lui avoir donné l’opportunité de faire la une de Mimi, dans laquelle elle a essayé le rôle d’une mère porteuse.

Dès que Kriti a publié le clip, les fans ont sonné dans la section des commentaires pour la féliciter. “Tu le mérites vraiment”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. en tant qu’acteur au cours des 8 dernières années. Tu le mérites le plus, félicitations”, a écrit un autre.

Les projets à venir de Kriti incluent Bhediya avec Varun Dhawan, Shehzada avec Kartik Aaryan, Ganapath avec Tiger Shroff et Adipurush avec Prabhas.