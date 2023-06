La mère de Katie Price révèle des détails « criards » du mariage de la star avec Peter Andre – et un ajout hilarant à son look

La mère de KATIE Price a décrit le mariage de sa fille avec Peter Andre comme « criard » et « grotesque » dans son nouveau livre sensationnel.

Amy Price, 71 ans, qui a une maladie en phase terminale, écrit sur la façon dont l’excitation de Katie pour le grand jour a été éclipsée par la jalousie dans sa relation avec la pop star.

La mère de Katie dit que Peter Andre ressemblait à une guimauve en sueur quand il a épousé sa fille[/caption]

Dans une critique cinglante, elle décrit Pete comme ressemblant à une « guimauve en sueur » le grand jour du couple et révèle qu’il portait des extensions de cheveux dans le but d’être à son meilleur.

Malgré les problèmes qu’Amy prétend avoir pu voir dans la relation – après que le couple se soit rencontré sur I’m A Celeb en 2004 – Katie était ravie de se marier et de réaliser ses rêves d’enfance d’avoir un mariage avec une robe rose et un carrosse de Cendrillon.

Le 10 septembre 2005, Katie et Pete se sont mariés lors d’un somptueux mariage sur le thème de la princesse au grand château de Highclere, à Hants, qui devint plus tard le décor du drame d’époque Downton Abbey.

D’ACCORD! le magazine a payé 1,75 million de livres sterling pour les droits.

Amy raconte : « Pete était dans son élément ce jour-là, mais pour moi, il ressemblait à une guimauve en sueur.

« Tout était si grand et criard.

« Le nombre de diamants dans leurs bagues m’a choqué.

« La bague de Pete avait 20 diamants taille princesse montés en platine – oui, c’est pour un homme !

« La bague de Kate avait 35 diamants taille princesse, surélevés sur un pont d’or rose incrusté de diamants roses.

« C’était grotesque.

« C’était si grand qu’il n’avait pas l’air réel.

« C’était comme un anneau de jouet sorti d’un sac de jamboree.

« Pete a même fait poser des extensions de cheveux avant le mariage.

« Ils ne voulaient pas être surpassés l’un par l’autre et cette séquence de jalousie s’est poursuivie tout au long du mariage. »

Amy le décrit comme un « mariage de gestion » avec leur manager « si intrusivement mêlé à leur vie privée ».

S’ouvrant sur sa décision d’écrire le livre explosif, Amy – , qui souffre de la fibrose pulmonaire idiopathique, écrit: «J’ai vécu sur la touche pendant des années, forcée de m’asseoir alors que mensonge après mensonge a été imprimé sur ma fille .

« Maintenant, alors que j’approche de la mort, il est grand temps que je parle et remette les pendules à l’heure.

« Son mariage avec cet homme l’a laissée au plus bas et a préparé le terrain pour de nouvelles fiançailles toxiques.

«Il voulait être riche et célèbre, et ma fille a involontairement fait partie du plan.

« Ma fille n’est pas un ange, mais elle est devenue un agneau sacrificiel dans un massacre de célébrités au moment où elle s’est associée à Peter Andre. »

The Last Word d’Amy Price est publié par HQ le 6 juillet, au prix de 20 £.

Tous les fonds et redevances dus à Amy Price pour ce livre ont été entièrement reversés par Amy à : Royal Brompton and Harefield Hospital, Action for Pulmonary Fibrosis and St Barnabas House, Worthing.

La mère de Katie a décrit le mariage de sa fille avec Peter comme « criard »[/caption] SIMON JONES

Amy a levé le voile sur la vie de Katie