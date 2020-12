Il est célèbre pour être un enfant riche plutôt qu’un roi de la rumba, donc Jamie Laing n’a pas été surpris quand la plupart des gens s’attendaient à ce qu’il trébuche sur Strictly Come Dancing cette année.

Mais la star de télé-réalité pensait au moins obtenir un peu de soutien de sa propre mère.

Il dit: «Dès le début, je me souviens avoir dit à ma mère que j’allais faire Strictly. Elle a dit: « Oh, c’est tellement chouette ». Puis elle a dit: «Vous savez que vous n’allez pas gagner». Je me suis dit: «Merci beaucoup maman, c’est vraiment positif!» »

Maintenant, la star de Made In Chelsea, Jamie, en partenariat avec la danseuse professionnelle Karen Hauer, a confondu ses sceptiques – y compris la maman de 65 ans Penny – avec ses mouvements pour atteindre la semaine 7 du concours.

Sa danse-choc la semaine dernière contre la star de Radio 1, Clara Amfo, est survenue une semaine après que le patron de la douce compagnie de 32 ans ait ébloui sur la piste de danse, en tête du classement avec deux 10.







Et toute sa famille est enfin derrière lui. Jamie dit: «Nous sommes arrivés jusqu’ici et la famille a vu à quel point je me suis améliorée, ils veulent tous vraiment que je gagne le tout.

«Au début, ils n’attendaient pas grand-chose. Mais maintenant, je pense que tout le monde sera déçu si je ne gagne pas. Et ma mère va être particulièrement déçue.

Le plus grand fan de Jamie est de loin sa grand-mère de 90 ans, Patricia.

«Elle adore ça», dit-il en riant. «Dans son village en Écosse, tout le monde sait que je suis son petit-fils alors qu’elle le dit à tout le monde – c’est hilarant. Mais elle n’a jamais voté pour moi, elle ne sait pas comment le faire.

«Quand j'ai découvert que je me disais: 'Granny, qu'est-ce que tu fais? Ralliez les troupes ». Elle a dit: 'Désolé, chérie, je ne sais tout simplement pas comment faire'.







L’année dernière, quand Jamie a été forcée de se retirer du spectacle après la première nuit avec une blessure au pied, c’était sa «Granny Scotland» qu’il a dit qu’il avait laissé tomber le plus, car elle avait prévu d’organiser une fête tous les soirs était à la télévision.

Elle lui a même téléphoné pour lui dire qu’il avait raté sa chance parce qu’elle «allait probablement mourir l’année prochaine». Mais maintenant, elle est «aux anges».

Jamie dit: «Elle vient d’avoir son 90e. Avec Covid, elle ne peut avoir personne mais elle organise toujours une petite fête pour elle-même tous les samedis en regardant l’émission.

«Ce qui est si incroyable, c’est que cela fait vraiment sa semaine. C’est pareil avec maman. C’est ce qui est si beau à ce sujet, non seulement nous passons un bon moment, mais ils le sont aussi.

Les fans verront ce soir les six paires restantes participer à la Semaine de la musique.







Épuisé mais toujours en forme après l’entraînement, Jamie dit: «Je ne veux pas me vanter, mais j’ai juste dansé le jive six fois de suite. C’est la chose la plus difficile que j’ai faite. Les gens parlent de courir des marathons – essayez de faire le jive six fois!

«La danse a été un vrai choc la semaine dernière. Cette année est l’une des plus proches de tous les temps, tout le monde est si serré dans le classement. Si vous vous trompez, ça pourrait être vous.

«Mais ça a été une bonne semaine d’entraînement. Nous faisons une comédie musicale incroyable dont tout le monde parle. J’espère que nous reviendrons et le briserons absolument hors de l’eau.

Et il affirme que les célébrités de Strictly de l’année dernière le soutiennent également, en disant: «Chaque année, il y a un groupe WhatsApp pour tous les candidats.

«Je suis toujours dans le groupe 2019 et ils l'utilisent toujours. La plupart d'entre eux votent pour moi, je pense qu'ils sont un peu biaisés parce que j'étais avec eux l'année dernière.







Selon les règles de la bulle Covid de l’émission, la partenaire de danse Karen, 38 ans, vit seule tandis que Jamie revient après l’entraînement avec sa petite amie Sophie Habboo, qui doit s’isoler à la maison.

Mais il dit que ses sessions exténuantes signifient que passer des soirées seules ensemble n’est pas aussi amusant qu’on pourrait le penser.

Il dit: «Sophie est dans l’appartement tout le temps et je danse toute la journée. Ce qui rentre à la maison est un petit ami très fatigué. Ce n’est pas amusant pour elle mais elle est tellement merveilleuse, solidaire et patiente.

Jamie admet cependant qu’il souhaite parfois être jumelé à un homme.

«J’adorerais être en partenariat avec Anton Du Beke, ou Gio ou Gorka.

«J’adorerais être soulevé par l’un d’eux. J’ai eu le plaisir de danser avec un danseur professionnel et j’ai l’impression de danser avec un arbre, ils sont si forts, si robustes et vous vous sentez tellement protégé. C’est incroyable.

« Ce serait génial. Et avoir la chance de danser avec quelqu’un comme Anton serait aussi hilarant.

L’un des huit frères et sœurs, Jamie a été élevé dans un appartement somptueux sur la rue King’s exclusive de Londres et a fait ses études au pensionnat du Radley College dans l’Oxfordshire.

La fortune de la famille a été transmise par son arrière-grand-père Sir Alexander Grant, qui a bâti l'empire des biscuits McVities.







Mais Jamie a déclaré que son père avait vendu ses actions dans l’entreprise et que sa propre valeur nette, estimée à 2 millions de livres sterling, provenait de la création de la société végétalienne Candy Kittens.

Jamie est devenu célèbre après avoir rejoint la deuxième série de télé-réalité Made in Chelsea, mais insiste sur le fait qu’il est assez normal malgré son éducation privilégiée.

Il dit: «Je pense que tout le monde aime penser que j’ai grandi dans un monde Harry Potter, mais je ne l’ai pas fait. À l’école, je portais une robe, mais à part ça, je suis plutôt normal.

«Mon Noël est assez normal aussi. Nous avons tous des bas et le matin de Noël, nous nous asseyons sur le lit de maman et nous les ouvrons, même si j’ai 32 ans. Ensuite, nous allons à l’église, déjeunons et ouvrons nos cadeaux. Noël pour nous, c’est la famille qui se réunit et passe le plus beau moment. Je suis déjà très enthousiasmé par Noël. »

Jamie a décidé de faire des bonbons pour gagner sa vie après que ses parents lui aient interdit de manger du sucre en grandissant.







Il dit: «Nous avons grandi avec des biscuits tout le temps. Je n’avais pas le droit de sucreries parce qu’elles me rendraient trop hyper. D’où la raison pour laquelle j’ai créé ma propre entreprise de sucreries, car je n’avais pas le droit de manger des sucreries étant enfant. C’était fondamentalement comme un «vis-à-vis» à mes parents, «je vais créer ma propre douce compagnie». Maintenant, je peux manger des bonbons gratuitement à tout moment. Mais ils me rendent toujours hyper. Les bonbons sont tellement sous-estimés, ils sont incroyables, ils vous remplissent d’énergie et ils sont délicieux aussi.

La ruée vers le sucre est-elle le secret de ses performances impressionnantes et énergiques?

«Non», dit Jamie. «Mon secret est d’aller dans la salle de bain, de me regarder dans le miroir et de dire: ‘S’il vous plaît Jamie, quoi que vous fassiez, ne gâchez pas ça!’ ‘