Banfield Norris apparaît sur la série Facebook Watch avec sa fille et sa petite-fille, Jada Pinkett Smith et Willow Smith.

L’épisode de mardi mettait en vedette Giannulli, une influenceuse des médias sociaux qui se présente professionnellement par son prénom et son deuxième prénom, discutant du scandale des admissions à l’université qui a conduit ses parents, l’actrice Lori Loughlin et le designer Mossimo Giannulli, à être envoyés en prison.

Avant même qu’Olivia Jade n’apparaisse à la table, Pinkett Smith a déclaré qu’elle, sa mère et sa fille «avaient toutes des sentiments très différents à ce sujet».

«Je viens de trouver vraiment ironique qu’elle ait choisi trois femmes noires à qui tendre la main pour son histoire de rédemption», a-t-elle déclaré. «J’ai l’impression que nous sommes ici, une femme blanche qui vient chercher du soutien chez les femmes noires alors que nous n’obtenons pas la même chose de leur part. Cela me dérange à bien des égards.

« Sa présence ici est la quintessence du privilège blanc pour moi. »

Les parents de Jade ont admis avoir payé 500000 dollars pour aider leurs deux filles à être admises à l’Université de Californie du Sud et le couple a plaidé coupable à des accusations de complot plus tôt cette année.

La jeune femme de 21 ans est venue sur « Red Table Talk » pour briser son silence sur ce qui s’est passé.

Smith-Pinkett a demandé à sa mère de partager avec Jade ses sentiments sur l’apparence.

«Je pense que pour moi, c’est comme s’il y avait tellement de déshumanisation violente que la communauté noire doit traverser quotidiennement», a déclaré Banfield Norris. « Il y a tellement de dévastation, en particulier cette année 2020 avec la pandémie, et tout est mis sur la table sur la façon dont il y a tant d’inégalités et d’inégalités, que lorsque vous venez à la table avec quelque chose comme ça, c’est comme: ‘Enfant, S’il vous plaît.' »

Jade a compris et Banfield Norris a dit qu’elle était « contente parce que ce que j’entends de vous, c’est qu’il y a un intérêt et un désir d’apprendre et de comprendre où vous vous situez dans le monde et quel est votre rôle pour faire la différence ».

« Je ne suis pas venu ici pour aimer essayer de convaincre les gens et dire: » J’ai vraiment besoin que les gens m’aiment « », a déclaré Jade. « Je veux juste m’excuser d’avoir contribué à ces inégalités sociales même si je ne m’en étais pas rendu compte à l’époque. »