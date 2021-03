PONTE VEDRA BEACH, Floride: Viktor Hovland a fini par manquer la coupe au championnat des joueurs par deux tirs avec un 2 sur 74, et il pourrait retracer cela à une pénalité de deux coups au premier tour pour avoir rendu son marqueur le 15 vert au mauvais endroit.

Hovland n’avait pas réalisé qu’il avait fait ça.

Apparemment, sa mère l’a fait.

Golf Channel a rapporté lors de l’émission de vendredi que la mère de Hovland regardait depuis la Norvège et l’a appelé pour lui demander après son tour s’il allait être pénalisé. Hovland n’avait aucune idée de ce dont elle parlait lorsque sa mère a partagé ce qu’elle a vu. Hovland a contacté le PGA Tour, la vidéo a été examinée et il a été amarré deux coups.

J’ai déjà en quelque sorte mis ça devant moi. Je suis juste plus déçu de ne pas avoir pu mieux jouer, a déclaré Hovland.

C’était la première fois en un peu plus d’un an que Hovland ratait la coupe, datant de la Honda Classic. Il avait effectué 22 coupes consécutives sur le PGA Tour, derrière Xander Schauffele (23 ans) parmi les séquences actives.

Schauffele a également raté la coupe chez The Players.

Cela laisse la plus longue séquence active à Jon Rahm à 19. Il a tiré un 68 vendredi et était à cinq tirs de la tête. La dernière coupe ratée de Rahm était au Colonial lorsque le golf est revenu de la pandémie.

Alors que le deuxième tour ne serait pas terminé avant samedi matin, la coupe a été bloquée à la normale 144.

RETOUR À SAWGRASS

Will Zalatoris était 12e sur la liste des points du Korn Ferry Tour et n ° 483 au monde lorsque la pandémie a mis fin au golf il y a un an. Il est revenu à la compétition au TPC Sawgrass the Dye Valley Course et a terminé à égalité au sixième rang après avoir détenu l’avance de 54 trous dans une épreuve de Korn Ferry.

C’était le début d’une course incroyable.

Zalatoris a remporté cinq top cinq consécutifs, dont une victoire. Cela lui a permis d’accéder à l’US Open, où il a terminé sixième. Et il est retourné au TPC Sawgrass cette fois sur le Stadium Course pour The Players Championship.

C’est juste un peu fou de penser qu’il y a neuf mois, je jouais là-bas au Dyes Valley Course et jouais sur le Korn Ferry Tour, et si vous m’aviez dit que je jouerais ici, je vous aurais dit que vous étiez un peu fou, Zalatoris a déclaré après un 71 vendredi pour atteindre 3 sous 141.

Si quelque chose y met un peu de gratitude, a-t-il dit. C’est plutôt cool d’être ici.

Et maintenant, il va dans des endroits.

Zalatoris n’aura pas une carte complète du PGA Tour jusqu’à ce qu’il gagne ou jusqu’au début de la prochaine saison en septembre. Mais au 46e rang mondial, il sera dans le Dell Match Play dans deux semaines. Et s’il reste dans le top 50 après ça, il ira dans les Masters.

À VENIR ACES

Denny McCarthy a réalisé son troisième trou en un en carrière vendredi, mais son premier en compétition. Il a utilisé un fer 8 sur le troisième trou par 3 lors de sa ronde de 69, ce qui l’a laissé dans le mélange avant le week-end.

McCarthy a eu son premier as à 22 ans au cours de sa quatrième année en Virginie. Trois mois plus tard, il en a fait un à Chambers Bay lors d’une ronde d’entraînement pour l’US Open, mais c’était sa deuxième balle.

Ce n’est vraiment que mon deuxième trou en un officiellement, et vraiment mon premier en tournoi, a-t-il déclaré. Plutôt cool.

Il n’était pas seul.

Brendon Todd a réussi un as au huitième trou avec un 5 bois, son premier sur le PGA Tour. C’était le septième trou en un du numéro 8 de l’histoire du tournoi, et le premier depuis Michael Thompson en 2013.

Todd a tiré un 69 et a fait la coupe avec un coup à perdre.

STREAKS ET TELS

Jordan Spieth était au milieu du 14e fairway quand il a tiré son approche dans un mauvais mensonge dans le bunker, a explosé à travers le green, a faiblement ébréché et a raté le putt. Il a fait un double bogey, mettant fin à la plus longue séquence de sa carrière de 411 trous sur le PGA Tour sans un double bogey ou pire. Cela date du 16e trou du premier tour au Masters.

Ce n’était pas la seule séquence de vendredi.

Sungje Im a réussi six birdies consécutifs autour du tournant, égalant un record du tournoi qui avait été fait 10 fois pour la première fois par Tom Watson en 1984, le plus récemment par Justin Rose en 2018.

Sergio Garcia a égalé un record lorsque son approche du 11e par-5 s’est arrêté à quelques centimètres du trou, lui donnant un aigle tap-in. C’était son troisième aigle de la semaine. Personne n’a fait plus pour un tournoi entier à Sawgrass.