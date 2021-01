Le journaliste de télévision et biographe de Bollywood Yasser Usman a plongé profondément dans le voyage du génie solitaire et troublé, Guru Dutt. Il avait tout pour plaire: l’argent, l’amour, la renommée et la validation de son public. Ses films sont toujours vénérés aujourd’hui par les critiques et les étudiants en cinéma. Sa mort prématurée après de multiples tentatives de suicide a choqué l’industrie cinématographique.

Ci-dessous, des extraits d’une biographie définitive de la star non conformiste, explorant l’homme et le mythe – Guru Dutt.

Dans la famille de Guru Dutt, Geeta Roy était la star

C’était le soir du 26 mai 1953. Après trois ans de fiancées, Guru Dutt et Geeta Roy décident de se marier. La cérémonie de mariage a eu lieu au domicile de la mère de Geeta, Amiya Kutir, à Santa Cruz, Bombay. C’était un mariage de style bengali traditionnel. Ce matin-là, des amis proches de Geeta sont allés à l’appartement de Guru Dutt sur 12th Road, Khar avec de la pâte de chandan et des guirlandes. Il était vêtu d’une kurta et d’un dhoti en soie blanche portés dans le style bengali.

Sa mère se souvient: « Le mariage a eu lieu en grande pompe! C’était la sensation de l’industrie cinématographique à l’époque. » Les icônes du chant étaient là aussi en force: Lata Mangeshkar, Talat Mahmood, Mohd Rafi, Hemant Kumar et Kishore Kumar. La meilleure partie de la réception était que le directeur adjoint en chef de Guru Dutt, Raj Khosla, avait persuadé chacun des meilleurs chanteurs de rendre quelque chose – à la condition que la chanson devait provenir d’un film de Guru Dutt. Et leur amour pour Geeta était tel qu’ils l’ont tous obligé. Le seul soutien orchestral pour les chanteurs était le « bow-wow-wow récurrent du chien inséparable de Guru Dutt, Tony ».

« J’ai accueilli ma première belle-fille en effectuant la cérémonie ‘Bou-Bhaat’ selon nos coutumes … J’ai prié Dieu pour leur longue vie, leur prospérité, leur santé et leur bonheur », a rappelé Vasanthi. Geeta était très proche de la sœur de Guru, Lalitha Lajmi. « Je ne l’appelais pas Bhabhi. J’avais l’habitude de m’adresser à elle comme Geeta. Elle était très généreuse et aimante. Elle me disait: ‘Ouvre mon placard et sort le sari que tu veux veux porter. Une fois, je lui ai dit que je n’avais jamais voyagé en avion. Elle m’a emmené à Delhi pour un spectacle, où nous avons séjourné à l’hôtel impérial. C’est grâce à elle que j’ai eu la chance de rencontrer des légendes comme OP Nayyar, Lata Mangeshkar, Majrooh Sultanpuri et Sahir.

—————

Au moment du mariage, Geeta était plus populaire et gagnait plus d’argent que Guru Dutt. La presse, les potins de l’industrie cinématographique ainsi que les proches insinuaient que Guru Dutt avait épousé Geeta pour son argent et sa célébrité. Ces rumeurs ont atteint la famille de Guru Dutt. Bien que le sensible Guru Dutt n’y ait jamais réagi, sa mère a écrit: «Le public ainsi que les parents disaient que Guru Dutt avait épousé Geeta à cause de sa richesse et de son grand nom dans l’industrie … Guru Dutt n’a jamais eu envie de Je pense qu’il n’a même jamais jeté un coup d’œil à ses bijoux. Malgré ses difficultés antérieures, il n’a jamais voulu accumuler d’argent. Il avait déjà acheté une voiture de sport à deux places pour lui-même. Il n’interférerait pas avec les revenus de Geeta, ni ne demanderait-il comment elle a dépensé son argent. » Les gens qui connaissaient étroitement Guru Dutt étaient d’avis que Guru n’était vraiment pas dans l’argent. Pour lui, l’argent ne signifiait rien de plus qu’une marchandise avec laquelle échanger des rêves.

«Entre Geeta et Guru, il avait été décidé avant le mariage que sa femme chanterait toujours activement après leur mariage, quelque chose dans lequel elle s’épanouissait. En tant que femme de carrière, Geeta avait l’habitude de prendre ses décisions par elle-même, étant chanteuse en Quelles que soient les équations à la maison, l’image de la coopération était Geeta au micro », a déclaré Raju Bharatan.

Malgré ces potins blessants, Guru et Geeta étaient dans la phase la plus heureuse de leur vie ensemble. «Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors de la réalisation de Baazi et c’est trois ans plus tard, lors de la réalisation de Baaz, que nous nous sommes mariés. De Baazi à Baaz, il s’agissait simplement de laisser tomber le ‘je’ et de le convertir en un «Nous» », a écrit Geeta Dutt. La chanteuse vedette Geeta Roy avait maintenant changé de nom de famille et s’appelait Geeta Dutt.

Mais à mesure que la vie se déroulait, elle réalisa que ce n’était pas seulement le nom qui avait changé.

—————

« D’une manière ou d’une autre, j’avais l’intuition que le mariage de Guru et Geeta ne serait jamais heureux. Premièrement, à l’époque, elle gagnait des milliers alors que le revenu de Guru était limité par rapport au sien. Deuxièmement, les deux étaient têtus, ne se céderaient jamais l’un à l’autre. . Troisièmement, Guru avait un fardeau de responsabilités sur ses épaules », a déclaré la mère de Guru Dutt, Vasanthi.

Il y avait un étrange paradoxe dans l’approche de Guru Dutt de son cinéma et de sa vie personnelle. Dans les films, il a parlé de «femmes qui travaillent» et de rupture de traditions inutiles, tandis que dans sa vie personnelle, il a exigé l’adhésion aux valeurs «traditionnelles» du mariage et de la maternité.

L’auteur et critique musical, Raju Bharatan, se souvient d’une conversation avec Geeta Dutt: «Elle était naturellement amère de ressentir du ressentiment qu’elle avait« continué à chanter ». Elle a dit qu’elle avait clarifié certaines choses à tout un chacun avant son mariage. Elle avait souligné à quel point son travail entraînerait des heures tardives presque tous les jours. D’autant plus qu’elle a pris des chansons dans des films pas si haut de gamme. Ces chansons n’étaient enregistrées que dans des équipes de seconde moins chères (de 15 h 00 à 21 h 00 avec la rare possibilité de À un moment donné, il a même été suggéré qu’avec les enfants en pleine croissance, Geeta ne devrait chanter que dans les films de Guru Dutt. Ceci, a déclaré Geeta, aurait pratiquement signifié qu’elle chanterait pour « le seul et unique … « , faisant référence à Waheeda Rehman.

——

« Pyaasa a fait de Waheeda Rehman une star de l’industrie cinématographique hindi. En fait, les chansons représentées sur elle avaient eu le plus d’impact et faisaient beaucoup parler d’elle. Les variétés séduisantes de ‘Jaane kya tune kahi’ et le désir romantique de ‘Aaj sajan mohe ang laga lo ‘, étaient tous deux dans la voix magique de la chanteuse (et de la femme de Guru Dutt) Geeta Dutt.

Il est vrai que Geeta Dutt a chanté à son meilleur pendant cette période. Dans le cinéma hindi, les acteurs vedettes sont souvent connus pour leurs chansons à succès. Les chansons sur lesquelles ils jouent à l’écran sont principalement chantées par des chanteurs de lecture, mais elles deviennent finalement connues pour les stars sur lesquelles elles sont filmées.

D’une certaine manière, les chansons chantées par Geeta ont énormément contribué à la célébrité de Waheeda pendant ses premières années dans l’industrie cinématographique de Bombay. À ce moment-là, la célébrité de Geeta avait commencé à s’estomper relativement et on ne parlait d’elle que pour les films réalisés par son mari.

« De son côté, Geeta Dutt ne s’était jamais prise à Waheeda Rehman. Même si, avec une pointe d’ironie suprême, c’était le style de chant inimitable de Geeta qui avait vu Waheeda Rehman arriver en héroïne face à Guru Dutt à Pyaasa », écrit la musique de film l’historien Raju Bharatan.

Geeta Dutt a déclaré à un ami de la famille: « Les premières années de notre vie conjugale ont été heureuses. Mais les choses ont commencé à se compliquer le jour où Waheeda est entrée en studio. »