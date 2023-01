La mère de Gio Reyna a signalé les abus de Berhalter à US Soccer

Le 3 janvier, des informations ont fait état de prétendues menaces reçues par Gregg Berhalter pendant la Coupe du monde. Les affirmations ont été rendues publiques par Berhalter à la suite d’un incident survenu il y a 31 ans entre Berhalter et sa désormais épouse Rosalind.

Berhalter a allégué que quelqu’un avait menacé de «le faire tomber» dans le but de mettre fin à son mandat d’entraîneur-chef de l’USMNT.

Cependant, mercredi, ESPN et The Athletic ont tous deux rapporté que Claudio Reyna et sa femme, Danielle, étaient ceux qui étaient en communication avec US Soccer pour signaler l’incident de violence domestique survenu entre Berhalter et sa femme.

La mère de Gio Reyna, Danielle Reyna, affirme qu’elle a menacé de divulguer l’information parce qu’elle était frustrée par les commentaires que Berhalter a faits à propos de son fils, Gio Reyna, après la Coupe du monde. S’exprimant lors d’une conférence, Berhalter a critiqué Gio Reyna et l’agitation qu’il a provoquée au camp de la Coupe du monde. Lors de la Coupe du monde, Reyna a joué un minimum de minutes malgré son grand talent. Au début, c’était des soucis de blessure. Ensuite, il est apparu que cela était dû à un manque d’efforts et à l’incapacité de répondre aux attentes.

Cependant, avant le tournoi, Berhalter a dit à Gio Reyna qu’il aurait un temps limité. Cela a frustré l’attaquant, qui a fait écho de ses problèmes à ses parents. Son père, l’ancien capitaine de l’USMNT Claudio Reyna, a ensuite fait connaître les allégations passées contre Gregg Berhalter à US Soccer.

Claudio Reyna informe US Soccer des allégations de Gregg Berhalter

Ceux qui connaissaient la situation ont déclaré à ESPN que Claudio et Danielle Reyna avaient parlé à un responsable de US Soccer que Berhalter avait déjà eu un incident de violence domestique.

Or, dans une déclaration faite mercredi, Danielle Reyna a défendu ses actions.

“Je pensais qu’il était particulièrement injuste que Gio, qui s’était excusé d’avoir agi de manière immature à propos de son temps de jeu, soit toujours traîné dans la boue alors que Gregg avait demandé et reçu le pardon d’avoir fait quelque chose de bien pire au même âge.”

Danielle Reyna a ajouté qu’elle n’avait jamais utilisé ces informations pour menacer qui que ce soit. Cependant, Danielle Reyna et Rosalind Berhalter étaient colocataires à l’université au moment de l’incident de violence domestique entre Gregg et Rosalind. Danielle Reyna a ajouté qu’elle pensait avoir minimisé le problème en question.

“Il m’a fallu beaucoup de temps pour pardonner et accepter Gregg par la suite, mais j’ai travaillé dur pour lui donner la grâce, et j’ai finalement fait d’eux et de leurs enfants une grande partie de la vie de ma famille”, a déclaré Danielle Reyna. “J’aurais voulu et attendu qu’il accorde la même grâce à Gio. C’est pourquoi la situation actuelle est si douloureuse et difficile.

Le contrat de Berhalter avec US Soccer terminé, pour l’instant

Non seulement ce développement est mauvais pour toutes les personnes impliquées, mais il survient à un moment particulier pour le football américain. Le contrat de Berhalter ayant récemment expiré, US Soccer a ouvert une enquête sur l’entraîneur.

Pour le moment, la fédération a nommé Anthony Hudson entraîneur-chef par intérim pour le camp de janvier.

US Soccer ne peut prendre aucune autre décision sur l’avenir de Berhalter tant que son enquête n’est pas terminée. Cependant, cette révélation concernant Claudio et Danielle Reyna ajoute certainement de la polémique à la situation.

PHOTO : IMAGO / Allstar